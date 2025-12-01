Джесика Бийл показа тренировката си за ръце и гръб

Джесика Бийл отново се превърна в нашето фитнес вдъхновение, този път напомняйки ни колко е важно да тренираме и горната част на тялото.

Актрисата от The Better Sister сподели поглед към тренировката си за гръб и ръце, месеци след като получи серия от положителни коментари за визията си в сериала на Prime Video.

„Тренировката за ръце и гръб, която всички искаха, най-накрая е тук!“, написа съпругата на Джъстин Тимбърлейк под видео в профила си в Instagram, което включва и глас зад кадър на личния ѝ треньор Бен Бруно. „Благодаря на моя приятел и невероятен треньор Бен Бруно за помощта за влизане в роля за The Better Sister, но и също така за всекидневния ми живот“.

Във видеото 43-годишната Бийл, която е майка на 10-годишния Сайлъс и 4-годишния Финиъс, прави няколко серии от любимите си упражнения, включително набирания от седнало положение, напади с тежест в едната ръка, гребане и дълбок клек. Въпреки че рутината изглежда особено изтощителна, Бийл разкрива, че не прави всички упражнения в една и съща тренировка.

