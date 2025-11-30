8 знака, че един мъж е склонен да изневери

Често хората казват „Мъжете изневеряват, защото могат или защото им е лесно.“ Понякога това е вярно. Но по-често, в случаите на изневяра, причината мъжете да изневеряват не е толкова проста.

Едно обяснение рядко е подходящо за всички. Вместо това, обикновено се намесва комбинация от причини. По-долу са някои от истинските, макар и тъжни причини, поради които мъжете най-често изневеряват. За щастие, можете да откриете тези признаци рано и или да прекратите връзката, или да говорите с партньора си, за да разрешите проблемите, които имате и които е възможно да оправите заедно.

А ето и 9 често срещани признака, че мъжът е склонен да изневери, макар това да не личи на пръв поглед:

1. Той не усеща емоционална връзка с жената до себе си

Една доминираща причина за изневяра е липсата на емоционална връзка. Изневеряваме, защото чувстваме несвързаност със себе си или с партньорите си. Емоционалната несвързаност се описва като липса на емоционална, духовна или интелектуална връзка с партньора ви.

Когато се чувстваме игнорирани, неоценени, самотни или пренебрегнати, ние търсим връзка с други, които могат да ни осигурят тази основна човешка нужда. Може дори да рискуваме да търсим връзка извън брака си.

2. Мъжът е изкушен от похот

Много мъже признават, че изневеряват главно за физическо или интимно удовлетворение, без желание за емоционална връзка. Независимо дали ни харесва или не, склонността към изневяра е вродена и универсална характеристика на човешката природа. Тя е част от нашата същност.

Нашият еволюционен процес е оформил човешкото поведение както към добро, така и към лошо. Еволюцията възнаграждава видовете, които оцеляват и се размножават. Нашето съществуване е зависело от индивиди, които са били водени и мотивирани да действат според импулсите си и са жадували за вариации. Съответно, хората днес трябва да се справят със социално неодобрявани желания, които някога са помагали на нашите предци успешно да произвеждат потомство.

Психотерапевтът Робърт Вайс пояснява: „Мъжкото желание е по-скоро водено от физиологични, отколкото от психологически фактори. Ето защо сайтовете за възрастни, създадени за мъже, предлагат кратки сценарии, фокусирани върху части от тялото и явни интимни действия, а не много други. Разбира се, мъжете могат да бъдат привлечени и от приятна външност, но по-често се възбуждат от конкретни части на тялото. По този начин за мъжете обикновено не е нужно да са влюбени, за да се насладят на интимност. Всъщност за тях дори не е нужно да харесват жената като личност. Просто трябва да са възбудени.“

