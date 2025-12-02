Какво да кажете на децата, ако ви предстои развод?

Обикновено е по-добре да кажете на децата си по-рано за решението си да се разведете, отколкото по-късно. Не искате да чакате, докато съпругът ви се изнесе. Децата са невероятно интуитивни, така че дори да си мислите, че може да не знаят за това, те вече може да имат представа. И е важно да го чуят от вас, а не от някой друг. Колкото по-рано говорите за това, толкова по-добре. С какво да започнете?

Кажете на децата за развода, когато сте абсолютно сигурни, че това предстои

Има някои изключения от това правило. Не бива да казвате на децата си, че се развеждате, освен ако не сте абсолютно сигурни в развода. Ако ви се налага да живеете заедно за определен период от време (да кажем една година), тогава децата ви може да не е нужно да знаят.

Но ако раздялата ще се случи в рамките на следващите два или три месеца, или ако споразумението за попечителство ще влезе в сила, или някой ще подаде молба в рамките на следващите два или три месеца, тогава определено трябва да го обсъдите.

Какво трябва и не трябва да правите, когато водите този разговор?

И двамата родители трябва да сте там, когато казвате на децата. Трябва да се опитате да имате някаква представа кой ще има родителските права и трябва да споделите това с децата по възможно най-директен начин.

