Променен бюджет, протести и контрапротести: Докъде ще отведе политическото напрежение

В българската политика последните седмици приличат повече на сеизмична карта, отколкото на държавно управление. Трусове, напрежение, искри между институциите – а в центъра стои въпросът: Накъде върви държавата и кой държи кормилото?

Исканията за оставка на правителството вече не звучат като епизодични политически реплики, а като повторение на по-дълбок проблем – разклащането на доверието. Разцепени коалиции, вътрешни битки, обвинения в непрозрачност… Всичко това стана причина анализатори да поставят под съмнение не само стабилността на кабинета, но и способността му да носи отговорни решения в критичен момент.

На дневен ред стои новият Бюджет. Документ, който трябва да бъде гръбнакът на публичните финанси, но вече поражда повече въпроси, отколкото дава отговори.

Към това добавяме и скандалите от последните седмици – едни с политически вкус, други с икономически последствия, трети с морални измерения. Скандали, които не просто доминират новинарския поток, а разклащат усещането, че държавата функционира нормално.

Променен бюджет, протести и контрапротести - назрява ли още по-голямо политическо напрежение? Дебат по темата в студиото на "Директно" с Добромир Живков, социолог, управител на ''Маркет Линкс'' и Геновева Петрова, социолог, управител на ''Алфа Рисърч''