Маникюр за зимата – 7 дизайна тип пуловер, които да опитате

Топла прегръдка за ноктите ви

08.12.2025 | 19:50 ч. 0
Снимка: Istock

Зимата идва, така че сега е идеалният момент да започнете да се потапяте във вдъхновението за маникюр за студеното време, което сте събирали цяла година. Един от начините, по които съчетаваме лака си с нашите ансамбли, е тенденцията за маникюр тип пуловер. 

Въпреки че започна като семпъл, солиден вид, ноктите тип пуловер сега са се развили в разнообразие от дизайни в множество цветове, щампи и вариации. Този път се придържаме към класиката и имаме цялото вдъхновение, от което се нуждаете. Разгледайте текстурирани идеи за нокти маникюр тип пуловер, за да се насочите към уютен зимен стил.

Нека вали

Вдъхновете се от снега през зимата, независимо дали навън времето е снежно или не. Има нещо толкова красиво и магическо в тази цветова комбинация – акцентният лак за нокти в телесен цвят се съчетава с най-сладката бебешкосиня основа и дизайн на снежинка. Черешката на тортата? Омбре лак, преливащ от телесно към синьо, който завършва цялостната визия. 

