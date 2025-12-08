Съпругата на руски активист в изгнание го обвини в шпионаж

Руският политически изгнаник и съпругата му се караха. Това беше болезнено ясно за съквартиранта им, който можеше да ги чуе през тънките стени на общежитието, което споделяха в южния полски град Сосновец.

ФСБ е руската агенция за вътрешна сигурност, основният наследник на КГБ. Ирина Рогова, съпругата на Игор Рогов, малко известен опозиционен активист, напуснал Русия дни след нахлуването на Москва в Украйна през 2022 г., обвиняваше съпруга си, че шпионира други изгнаници за руското правителство.

Тя отправи същото обвинение в групово съобщение до приятели. Докато слуховете се разпространяваха, Рогов и Рогова се опитаха да го отхвърлят, казвайки, че тя е направила неуместна шега, докато са се развеждали.

Сега, повече от две години по-късно, Рогов седи в полски затвор, обвинен в шпионаж и участие в бомбен заговор. Съпругата му също е обвинена в шпионаж и в съучастие.

Адвокат на Рогов отказа да обсъжда подробности по делото, заявявайки, че досиетата все още не са публични. Не е ясно дали Рогов е подал заявление за пледиране. Предварително изслушване по делото е насрочено за понеделник.

Европейските държави разкриха няколко руски шпиони от началото на войната в Украйна. Ако полските обвинения срещу Рогов са верни, той би бил първият, който е бил внедрен в редиците на противниците на Кремъл и след това е получил убежище в Европа.

29-годишният Рогов е арестуван през юли 2024 г., след като, според прокурорите, пакет, пълен с експлозиви, адресиран до него, е бил намерен в склад в централна Полша. В обвинителния си акт прокурорите казват, че по време на разследването на пакета са установили, че Рогов е сътрудничил на ФСБ.

В допълнение към шпионажа, той е обвинен и в участие в руски заговор за изпращане на запалителни пакети с полети из Европа. Пожарите миналата година в корабни центрове във Великобритания и Германия бяха свързани с предполагаемия заговор, част от по-широка руска кампания от хибридни атаки срещу Европа, за които западни служители твърдят, че са включвали нахлувания с дронове, кибервойна и саботаж.

Приятели казаха, че трудно могат да си представят Рогов като плащ и кама, какъвто го изобразява полското обвинение. Впечатлителен млад мъж, привлечен в шпионаж на ниско ниво? Може би. Но опит за атентат? Мнозина казват, че това не може да е истина.

Активистът

В годините си като опозиционен активист Рогов попадна в националното внимание само веднъж, когато беше показан по телевизията да се гърчи от болка на земята пред полицейски участък в Беларус през август 2020 г.

Той и Важенков пътуваха там, за да наблюдават президентски избори, само за да бъдат замесени в репресии срещу беларуси, протестиращи срещу опетнената с измами победа на президента Александър Лукашенко. Двамата мъже, и двамата членове на опозиционната група „Отворена Русия“, бяха освободени без обвинения и депортирани в Русия.

"Когато се върнал, Рогов „бил целият в синини от побоите“, каза Андрей Пивоваров, изпълнителен директор на „Отворена Русия“ по това време.

Няколко седмици по-късно Рогов, който едва познавал Важенков, преди да оцелеят заедно след задържането в Беларус, го поканил в родния си град за сватбата си. Рогов, известен на приятелите си като закачлив и добродушен, се женил за своята гимназиална любов Ирина.

На следващото лято Русия провела последните си национални избори преди нахлуването в Украйна. Насърчен от „Отворена Русия“, Рогов се кандидатирал за място в законодателния орган на град Саранск, родния му град, на около 640 километра югоизточно от Москва.

Пет месеца след неуспешната кандидатура на Рогов за поста, Русия нахлула в Украйна. Той и съпругата му задействали план, който били измислили преди войната, докато облаците над руското опозиционно движение започнали да се спускат.

След като пристигнали в Полша, той и съпругата му сякаш избягвали политиката. Те се съсредоточили върху изучаването на нов език и изграждането на живот в чужбина от нулата.

Приятелите на Рогов казват, че по това време не са имали никакви подозрения към него. Но поглеждайки назад, някои неща се открояват: постоянните му молби за помощ с плащанията, изпращани от Русия, липсата му на интерес да си намери работа и неутолимата му жажда за общуване, особено с опозиционната тълпа.

Бузанов, който е учил в Полша по същата програма като Рогов и съпругата му, е трябвало да си намери работа на непълен работен ден. Той не е могъл да разбере как двойката се справя с оскъдните си стипендии.

"Рогов каза, че живее с пари, получени от продажбата на колата му в Русия", каза Бузанов.

През 2023 г. Рогов започва да моли приятели да му помогнат да преведе малки суми пари от Русия.

Подобни искания не са необичайни сред руснаците в чужбина,

предвид ограниченията за прехвърляне на пари от Русия към Европа. Но когато Рогов поискал трети превод, Кондратьев се усъмнил и отказал, каза той.

В пролетния ден, когато Рогова изпратила текстовото си съобщение на Бузанов, тя изпратила подобно групово съобщение до приятели, в което се казвало, че работата на Рогов като опозиционен активист е била измислица.

В съобщение от 21 април 2023 г., видяно от The New York Times, тя написала, че съпругът ѝ е бил вербуван от ФСБ, докато е бил студент в Русия.

По това време Рогов бил на почивка в Черна гора. Бузанов изпратил съобщение на Рогов, който казал, че не знае нищо за пакета, каза Бузанов.

Рогов бил арестуван при завръщането си в Полша. Не е ясно защо би се върнал, ако е знаел, че полските власти го преследват. Рогова изпрати групово съобщение до приятели, в което нарече обвиненията лъжа. По-късно властите я обвиниха, че е помогнала на съпруга си да предаде информация на ФСБ.

Пишейки от затвора, Рогов казал на Бузанов в писмо, видяно от The Times, че не „разбира напълно какво се случва“ с неговия случай.