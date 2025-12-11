За да се отдаде на режисурата: Идрис Елба скоро ще спре актьорската игра

Идрис Елба все по-сериозно гледа към работата зад камера. Актьорът, който е на 53 години, се появи на Q&A сесия (въпроси и отговори) на Международния филмов фестивал в Червено море в Саудитска Арабия на 10 декември, където представи най-новия си режисьорски проект - късометражния филм "Dust To Dreams".

Това е първата му режисьорска работа след игралния филм от 2018 г. "Yardie", а Елба признава, че иска да продължи да се развива като режисьор.

"Надявам се феновете ми като актьор да не ми се сърдят", казва той, цитиран от Daily Mail, преди да обясни: "В един момент искам да премина изцяло към режисура."

Елба, който има 130 актьорски участия до момента, признава, че "играе от много дълго време".

"Все още обичам актьорството, но режисурата ми позволява да използвам малко по-различни умения и да бъда част от снимачния процес по нов начин. Наистина ми доставя удоволствие", казва той.

Актьорът говори накратко и за следващия си игрален филм като режисьор - "This Is How It Goes". Предстоящата продукция на Apple е базирана на пиеса на Нийл Лабют от 2005 година.

"Оригиналът е за тъмнокож мъж, женен за бяла жена, и бял мъж, който се нанася в дома им - и историята проследява как това променя връзката им. Закупих правата и обърнах историята. Сега е за бял мъж, женен за тъмнокожа жена, и тъмнокож мъж, който идва да живее при тях. Това е изключително изследване на брака, доверието и расата", казва Елба, цитиран от Deadline.

Филмът е заснет в Гана, а Елба разкри, че работата по продукцията е приключила миналата седмица"

Елба потвърди по време на Q&A сесията, че няма истина в слуховете, че ще бъде следващият Джеймс Бонд.

Въпреки че все по-често гледа към режисурата, той ще се завърне на екрана като детектив Джон Лутър в нов филм - първия след "Лутър: Падналото слънце" ("Luther: The Fallen Sun") от 2023 година. Снимките започват през февруари, съобщава The Hollywood Reporter. Елба влиза в ролята на британския детектив периодично от 2010 г. насам.

Макар че планира да се отдръпне постепенно от актьорството, Елба каза през юли в подкаста на Ейми Полър, "Good Hang", че смята работата пред камера за "привилегия" и добавя: "Това не е работа."

"Когато получа шанс да работя с някого, когато отида на снимачната площадка, не го усещам като труд. Другите ми казват: "Работиш много усилено." Но всъщност не е толкова трудно", казва той, цитиран от People.