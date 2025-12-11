Представяла се за богата наследница: 73-годишна измамница си прибра близо $30 милиона

Жена на 73 години от Мичиган, която според властите се е представяла за наследница в Калифорния, е предприела бягство , след като е измамила банки и институции с близо 30 млн. долара, съобщи Федералното бюро за разследвания. FBI смята, че тя може да се укрива в Дубай.

Мери Карол Макдънул се издирва за предполагаемо участие в мащабна схема за измами в окръзите Лос Анджелис и Ориндж, Калифорния, в периода между юли 2017 г. и май 2018 г., посочва агенцията. По данни на разследващите, Макдънул твърдяла, че е наследница на фамилията, стояща зад McDonnell Aircraft, и че разполага с достъп до таен тръст на стойност 80 млн. долара.

Според ФБР тя "съзнателно и с намерение за измама" е разработила и изпълнила план, чрез който да се сдобие с парични средства и активи на Banc of California. Чрез тази схема Макдънул получила неправомерно около 14,7 млн. долара, които е знаела, че не ѝ се полагат, и които така и не върнала. Агенцията твърди, че жената е измамила и други финансови институции по подобен начин, като нанесените щети надхвърлят 15 млн. долара.

Преди това тя е оглавявала вече несъществуващата Bellum Entertainment LLC - продуцентска компания от Бърбанк, която стои зад предавания като "I Married a Murderer" и "It Takes a Killer", съобщават KTLA и People. Компанията е била разследвана от Комисията по труда на Калифорния за предполагаемо неизплащане на възнаграждения на десетки бивши служители, отбелязва Deadline през 2017 година.

Федерална заповед за арест е издадена срещу Макдънул на 12 декември 2018 г. от Окръжния съд на САЩ, Централен окръг на Калифорния, след обвинения в банкови измами и утеждена кражба на самоличност. Властите призовават всеки, който разполага с информация за местонахождението ѝ, да се обърне към офисите на ФБРили най-близките американски посолства и консулства. Анонимни сигнали могат да бъдат подавани и чрез официалния сайт на агенцията.