Гуинет Полтроу и синът ѝ заедно на събитие, Моузес е одрал кожата на баща си

Гуинет Полтроу е свикнала да бъде под светлините на прожекторите и да впечатлява с визията си, но сега не само тя направи това. А неин наследник също.53-годишната актриса присъства на премиерата на новия филм, в който участва - "Marty Supreme". Събитието се проведе в Лос Анджелис в понеделник.

Звездата имаше изненадваща компания. Неин каварел беше 19-годишния ѝ син Моузес.

Момчето показа бунтарска визия, като позира по кафяви панталони, кафяв елек, тъмносиня блуза и тениска в цвят слонова кост.

Феновете отбелязват колко много Моузес прилича на баща си.

Гуинет има дъщеря Епъл на 21 г. и син Моузес на 19 г. от бившия си съпруг Крис Мартин. Двамата се разделиха през 2014 г.

Явно момчето е одрало кожата на известния си татко - вокалиста на Coldplay.

Самият Моузес също започна да се занимава с музика. В момента той е вокалист на групата "People I've Met".

