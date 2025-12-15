Марго Роби разкри защо не говори много за сина си

Марго Роби иска да пази сина си от светлините на прожекторите. 35-годишната актриса стана майка за първи път през октомври 2024 г. Тогава тя дари съпруга си Том Акърли с момче.

Сега звездата каза, че не желае да обсъжда детайли за детето си публично, тъй като толкова много пъти "се е парила" от това в миналото - да говори за личния си живот.

"Опитвам да пазя тази страна на нещата лични и да го защитавам. По-рано в кариерата ми, говорих по-свободно в интервютата. Просто толкова много пъти съм се опарила, когато хората вадиха от контекста това, което казвах. И аз чета неща постоянно, в които хората слагат кавички на неща, които никога не съм казвала. Помня това първия път, преди 10 години, видях това във вестник и не можех да разбера това. Казвах си: "Те просто си го измислиха?". Нямаше начин за мен да го променя или контролирам. Трябваше просто да го приема", обясни тя пред британския "Vogue".

