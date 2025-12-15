"Зоотрополис 2" стана най-касовият холивудски филм за 2025 година

Амбициозната зайка Джуди Хопс и чаровния лисугер Ник Уайлд не постигнаха само един разрешен случай и мир в Зоотрополис.

Втората част от историята на нестандартните партньори - "Зоотрополис 2" ("Zootopia 2") - официално е най-касовият холивудски филм на годината. Анимационното продължение на Disney, пълно с животински персонажи, вече достигна впечатляващите 1,13 млрд. долара приходи в световен мащаб само 20 дни след премиерата си, като изпревари игралния римейк на "Лило и Стич" ("Lilo & Stitch"), който приключва с 1,03 млрд. долара. Извън рамките на Motion Picture Association (MPA) обаче, китайският анимационен блокбъстър "Не Жа 2" ("Ne Zha 2") остава най-голямото заглавие на 2025 година с колосалните 1,9 млрд. долара.

Още един тежък играч на Disney - епичният "Аватар: Огън и пепел" ("Avatar: Fire and Ash") на Джеймс Камерън - би могъл да се включи в битката за короната на 2025 година, особено като се има предвид, че предишните филми от поредицата преминаха границата от 2 млрд. долара. Третият филм обаче излиза на 19 декември и почти сигурно ще реализира по-голямата част от приходите си през следващата календарна година.

В петък, 12 декември, "Зоотрополис 2" премина границата от 1 млрд. долара само за 17 дни по кината - най-бързото постижение за филм с рейтинг PG (с препоръчителен родителски контрол, заради някои по-груби шеги и насилие във филмчето). Продължението вече е седмият най-касов анимационен филм в историята, като изпреварва оригиналния "Зоотрополис" от 2016 г. (1,025 млрд. долара в световен мащаб) и миналогодишния "Смелата Ваяна 2" ("Moana 2") с 1,06 млрд. долара.

През уикенда "Зоотрополис 2" добави още внушителните 131,1 милиона долара от 52 територии при третото си излизане на международните пазари, с което задграничните му приходи достигнаха 877 млн. долара. Съвсем скоро филмът ще стане едва вторият анимационен филм в историята, преминал 1 млрд. долара само от международния боксофис, след "Отвътре навън 2" ("Inside Out 2"). Продължението е особено масивен хит в Китай, където вече е натрупало 502 милиона долара и продължава да расте - второ място след "Отмъстителите: Краят" ("Avengers: Endgame4) от 2019 г. със 632 млн. долара, що се отнася до най-касовите MPA заглавия в страната. Тези резултати са особено показателни, тъй като китайската публика от години не проявява особен интерес към холивудските продукции.

Не всички новини за Disney обаче са повод за празник.

Друг филм на студиото - политическата драма с комедийни елементи "Ела Маккей" (Ella McCay), режисирана от Джеймс Л. Брукс - постави рекорди от най-нежелания тип през уикенда, след като се провали с едва 300 000 долара от пет територии. Това, разбира се, не е широко международно разпространение, но и в Северна Америка филмът беше категорично отхвърлен, стартирайки с едва 2,1 млн. долара - най-слабият старт за Disney в съвременната ера. В световен мащаб "Ела Маккей" е събрала нищожните 2,4 млн. долара при бюджет от 35 милиона.

При слаби рецензии и ниски оценки от публиката, филмът едва ли ще се възстанови през следващите седмици. За щастие, "Аватар: Огън и пепел" се очаква да сложи силен финал на годината за студиото, пише Variety.