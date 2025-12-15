Бъдеще, в което има само електрически коли, е възможно

Възможността за отмяна на забрана за дизелови и бензинови автомобили е интересно развитие. Идеята това ограничение да се въведе от 2035 година беше прекалено крайно. Сега това е опит да се даде шанс на европейските производители да излязат от незавидното положение, което се намират спрямо китайските производители на електромобили. Това каза Илия Левков, председател на Индустриален клъстер "Електромобили", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Роселина Петкова.

Бъдещето на електромобилите

Продажбите следват интересни трендове. Например, преди няколко месеца Тръмп се закани да приключи със субсидиите за електромобили, което предизвика бум на търсенето. „Връщането обратно към дизелови и бензинови автомобили ще даде глътка въздух на последните мохикани да излязат от „зоната на здрача““, коментира гостът.

Според събеседника двигателите с вътрешно горене достигнаха своя максимум. Електрическото задвижване няма алтернатива. Виждаме добри инициативи от страна на европейски компании като Volkswagen.

Заради високите цени европейското производство не е конкурентоспособно. Китайските производители купуват цели компании или тепърва влизат в Европа с нови производства и създаване на мрежа от дилърства и сервизи.

Какво ще стане с двигателите с вътрешно горене?

Бъдеще, в което има само електрически автомобили, е възможно. Ще има някакъв хибриден вариант, но той ще бъде временен. В момента, в който бъде достигнат пробив в батериите, който ще направи пробег от 1000-1200 километра възможен, това ще прекрати живота на двигателите с вътрешно горене.

Ако отлагането на забраната се осъществи, това може да забави Китай, но няма да спре инвазията на китайски автомобили. През следващите години инвестициите ще бъдат в R&D и търсенето на различни начини за производство на енергия. Ще виждаме все повече и повече по-малки и по-мощни електрически двигатели. „Играта за двигателите с вътрешно горене е приключила“, категоричен е Левков.

Електричеството в момента е с нулева ставка на акциз. Вероятно тук ще има някаква промяна в регулацията. Временните стимули, които различните държави в Европа имаха, започват да спират. Гостът посочи, че в Норвегия вече няма стимули, но продажбите на електромобили продължават. Предстоят редица ребалансирания, включително в Германия и Франция.

Автомобилната индустрия изпраща успешна година. Това важи не само за производителите, но и за потребителите. Големите компании сменят своите паркове с електромобили.

В момента много таксиметрови компании също търсят варианти да се насочат към електрическата мобилност. Според събеседника тази информация води до извода, че вече и големите компании, пазара и потребителите виждат, че електромобилът няма алтернатива.

Големите европейски компании трябва да вземат спешни мерки, за да оцелеят в тази борба. „Ако не вземат мерки и правилните решения да преструктурират производството си, ще изгубят войната“, прогнозира Левков.

