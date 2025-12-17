Коя е коледната песен, която детронира Марая Кери за първи път?

В понеделник, 15 декември, Billboard обяви, че песента "Last Christmas" на Wham! е достигнала първото място в Global 200 - за първи път от старта на класацията през септември 2020 г. друга коледна песен, различна от "All I Want for Christmas Is You" на Марая Кери, оглавява чартa.

По данни на Billboard, класиката на Кери от 1994 г. е била номер едно в Global 200 общо рекордните 19 седмици от декември 2020 г. насам.

По-рано този месец "Last Christmas" достигна най-високата си позиция досега в класациите Billboard Hot 100 и Holiday 100 - второто място, точно зад "All I Want for Christmas Is You" , която продължава да доминира и в двата ориентирани към САЩ чарта.

Членът на Wham! Андрю Риджли коментира постижението в изявление: "Изключително съм щастлив да науча, че вечната коледна любима песен на Wham! - "Last Christmas" - зае второто място в Billboard тази седмица."

Той допълни: "От излизането си преди повече от 40 години "Last Christmas" се утвърди по целия свят като една от най-обичаните коледни класики, обичана от всички поколения. Това е невероятно доказателство за специалното място, което песента заема в толкова много сърца - и нещо, с което нейният автор Джордж Майкъл би се гордял безкрайно."

62-годишният Риджли завърши с думите: "Благодаря на всички, които приеха песента като малко парченце от своята собствена Весела Коледа." От имението на Джордж Майкъл също разпространиха изявление: "Много сме щастливи, че емблематичната "Last Christmas" на Wham! достигна нов връх - второ място в Billboard Hot 100. Това е доказателство за брилянтна песен и вечен запис, който олицетворява самия звук на Коледа и продължава да вълнува публиката и да привлича нови слушатели по целия свят повече от четири десетилетия след премиерата си." "Благодарим на всички, които държат тази песен в самото сърце на Коледа", се казва още в изявлението.

Джордж Майкъл почина на Коледа през 2016 г. на 53-годишна възраст.

"Last Christmas" излиза през декември 1984 г. и оттогава е огромен хит всяка година. Песента е сертифицирана девет пъти платинена в Съединените щати, пише People.