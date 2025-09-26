Марая Кери се разчувства, спомняйки си за съвет, даден от покойната ѝ майка

Марая Кери си спомня съвет, който никога няма да забрави – думи на покойната ѝ майка, Патриша Кери.

Певицата с прозвище "Songbird Supreme" разговаря с изпълнителката SZA за живота си, кариерата и предстоящия си албум "Here for It All" по време на събитието "Flowers" на Apple Music в „Jazz at Lincoln Center“ в сряда, 24 септември. В един момент Марая не сдържа сълзите си, докато си припомняше наставленията на майка си, която почина през 2024 година.

"Мисля, че едно от най-важните неща, които тя ми каза – всъщност единственото, което беше толкова ясно и категорично бе: "Не казвай "ако успея". Казвай "когато успея". И… ще се разплача“, сподели 56-годишната Кери пред 35-годишната SZA.

Певицата на "Snooze" веднага я прегърна с утешителни думи: „Ние те обичаме. Майката е най-ценният дар за всеки – така, както и ти самата си била дар за децата си, както си била майка и за феновете си. Мога ли да те прегърна?“

Двете се прегърнаха, а SZA добави за Патриша: „Сигурна съм, че е невероятно горда с теб – с начина, по който отглеждаш близнаците Марокан и Монро и с това как се носиш в света. Правиш го прекрасно.“

В друга част от разговора Марая говори за кариерата на майка си и връзката ѝ със собствената си музикална съдба.

"Мама беше оперна певица. Дебютира именно в "Lincoln Center", така че още от малка бях заобиколена от музика", каза Кери, цитирана от People.

Тя продължи с усмивка: „И тя самата беше дива (diva), защото беше оперна певица – а това е буквалната дефиниция на думата. Тя често казваше: "Еди-коя си е истинска дива." Аз трябваше да открия какво означава това сама, но мисля, че вероятно и аз съм доста дива.“ Попитана от SZA какво според Патриша е „дива“, носителката на „Грами“ обясни: „Певица. Жена, която пее. Понякога я определят и като трудна жена, но това не ми харесва, защото не мисля, че това е истинското значение. Дива е жена, която пее – обикновено сопрано.“

През август 2024 г. Патриша и отчуждената сестра на Марая, Алисън, починаха в един и същи ден.

"Не знам как го преработих. Знам само, че беше изключително трудно за мен. Винаги съм имала сложни отношения с майка ми“, призна Кери в интервю за Гейл Кинг в „CBS Mornings“ по-рано тази седмица.

Албумът "Here for It All" излиза днес, 26 септември.