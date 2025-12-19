Време е за награди! Вижте печелившите от играта Fest Team и Dnes.bg за концерта на Hauser

Виртуозният челист Hauser избра София за последната спирка от турнето си Rebel with a Cello, което продължава над три години.

На 23 декември, в навечерието на коледните и новогодишни празници, зала Арена 8888 София ще приюти специалния концерт The Final Bow - Rebel's Last Night - кулминация на соловото му приключение.

Fest Team и Dnes.bg давоха възможност на четирима от вас да спечелят страхотни награди в нашата игра. Време е да обявим печелившите:

Галина Грозданова печели 2 билета за концерта

Светла Иванова ще се радва на диск с автограф

Петрана Георгиева и Камелия Вангелова печелят тениска

Организаторите на играта ще се свържат с печелившите за да се уточни как те могат да получат своите награди.