Бъди LIVE с Dnes.bg: Спечели билети за концерта на Hauser и още страхотни награди

Виртуозният челист Hauser избра София за последната спирка от турнето си Rebel with a Cello, което продължава над три години. На 23 декември, в навечерието на коледните и новогодишни празници, зала Арена 8888 София ще приюти специалния концерт The Final Bow - Rebel's Last Night - кулминация на соловото му приключение.

Този концерт слага край на турнето, но поставя творчески нов път в развитието на музиканта. България не е избрана случайно. През 2024 г. Hauser свири на две разпродадени дати в Пловдив и остава впечатлен от магичната атмосфера и професионализма на местния екип. Тази година той засне шест видеоклипа в Пловдив, с изцяло български екип, под ръководството на агенцията Fest Management, която вече отговаря за артистичното му развитие.

Fest Team и Dnes.bg дават възможност на трима от вас да спечелят страхотни награди:

Двама от ще спечелят тениска с къс или дълъг ръкав

Един ще спечели два билета за концерта The Final Bow - Rebel's Last Night! Hauser на 23 декември в "Арена 8888 София"

Един от вас ще спечели диск с автограф

Играта продължава до 12:00 часа на 19 декември, след което печелившите ще бъдат изтеглени на томболен принцип сред всички, които са отговорили на въпроса и са се регистрирали.

Въпрос: 1 / 1 Как се казва последният албум на Hauser? Cinema The Player Song To The Moon