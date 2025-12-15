IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 31

Бъди LIVE с Dnes.bg: Спечели билети за концерта на Hauser и още страхотни награди

Печелившите ще бъдат изтеглени на 19 декември

15.12.2025 | 09:00 ч. 0
Бъди LIVE с Dnes.bg: Спечели билети за концерта на Hauser и още страхотни награди

Виртуозният челист Hauser избра София за последната спирка от турнето си Rebel with a Cello, което продължава над три години. На 23 декември, в навечерието на коледните и новогодишни празници, зала Арена 8888 София ще приюти специалния концерт The Final Bow - Rebel's Last Night - кулминация на соловото му приключение.

Този концерт слага край на турнето, но поставя творчески нов път в развитието на музиканта. България не е избрана случайно. През 2024 г. Hauser свири на две разпродадени дати в Пловдив и остава впечатлен от магичната атмосфера и професионализма на местния екип. Тази година той засне шест видеоклипа в Пловдив, с изцяло български екип, под ръководството на агенцията Fest Management, която вече отговаря за артистичното му развитие. 

Fest Team и Dnes.bg дават възможност на трима от вас да спечелят страхотни награди:

  • Двама от ще спечелят тениска с къс или дълъг ръкав

1 / 2

  • Един ще спечели два билета за концерта The Final Bow - Rebel's Last Night! Hauser на 23 декември в "Арена 8888 София"
  • Един от вас ще спечели диск с автограф

Играта продължава до 12:00 часа на 19 декември, след което печелившите ще бъдат изтеглени на томболен принцип сред всички, които са отговорили на въпроса и са се регистрирали. 

Общите условия можете да видите тук.

Въпрос: 1 / 1

Как се казва последният албум на Hauser?

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem