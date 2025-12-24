Родените на тези дати ще започнат 2026 с късмет и успехи

С наближаването на новата 2026 година всеки усеща определени промени, които се случват в живота му. Последните дни на отминаващата 2025 ще са интензивни, на моменти и леко напрегнати. Но за родените на тези три дати, късметът ще започне да напомня за себе си.

Ето кои са те.

Родени на 9-и във всеки месец от годината

Вие сте силно креативна личност, която процъфтява в създаването на нови неща и проекти. Вие може да сте особено полезни и успешни за себе си и другите, когато работите в колектив.

Тъй като 2026 наистина е година, която дава старт на колективното единство, това е нещо, което Марс в Козирог може да ви помогне да разширите, докато преминавате от 2025 към 2026 г. Как виждате работата с други хора за започване на нови проекти?

Седмиците между 15 декември 2025 и 22 януари 2026 са фантастични за достигане до тези, които се движат с подобни дължини на вълната като вашата. Същото важи и за включването ви в групи, които ви дават място да блеснете според вашите уникални дарби и таланти, като обучения например.

Важно е да се отбележи, че макар Марс да преминава в Козирог веднъж на всеки две години, транзитът през 2025-2026 г. наистина се усеща доста специално. Този път Марс ще пътува с Венера, планетата на любовта и удоволствието. Това означава, че късметът ви в края на годината може да се прояви и в романтичния ви живот. Някои от вас може да срещнат нова любов.

Пълнолунието на 3 януари 2026 година свети ярко за вас, когато бихте могли да бъдете на правилното място в точното време и да се натъкнете на личност, която е грижовна, освен че е очарователна.

Източник: Родените на тези дати ще започнат 2026 с повече успехи