Рецептата Dnes: Пилешко със зелен фасул

Съставки:
- 2 пилешки гърди без кожа
- 1 супена лъжица зехтин
- Кората + сока от ½ лимон
- ½ чаена лъжичка сушен копър или 1 супена лъжица пресен, нарязан
- 250 г зелен фасул, почистен
- 2 скилидки чесън, нарязани на ситно
- Сол и пипер на вкус
- ½ глава червен лук, нарязана на полумесеци
Приготвяне:
- Подправете пилешкото месо със сол, пипер и лимоновата кора.
- Загрейте зехтина в тиган на средно-висока температура.
- Гответе пилешкото месо 4-5 минути от всяка страна, докато стане златисто и се сготви.
- Извадете и оставете да почине.
- В същия тиган добавете чесъна и зеления фасул.
- Задушете 3-4 минути, докато фасулът стане ярък и хрупкав.
- Върнете пилешкото месо, полейте всичко с лимонов сок, поръсете с копър и загрейте за 1 минута.
- Добавете лука.
- Сервирайте веднага.
- Приблизителни калории на порция: около 380-420 ккал
