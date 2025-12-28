IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 27

Рецептата Dnes: Пилешко със зелен фасул

Вкусно ястие

28.12.2025 | 10:12 ч. 2
Снимка: istock

Снимка: istock

Съставки:

  • 2 пилешки гърди без кожа
  • 1 супена лъжица зехтин
  • Кората + сока от ½ лимон
  • ½ чаена лъжичка сушен копър или 1 супена лъжица пресен, нарязан
  • 250 г зелен фасул, почистен
  • 2 скилидки чесън, нарязани на ситно
  • Сол и пипер на вкус
  • ½ глава червен лук, нарязана на полумесеци 

Приготвяне:

 

  • Подправете пилешкото месо със сол, пипер и лимоновата кора.
  • Загрейте зехтина в тиган на средно-висока температура. 
  • Гответе пилешкото месо 4-5 минути от всяка страна, докато стане златисто и се сготви. 
  • Извадете и оставете да почине.
  • В същия тиган добавете чесъна и зеления фасул.
  • Задушете 3-4 минути, докато фасулът стане ярък и хрупкав.
  • Върнете пилешкото месо, полейте всичко с лимонов сок, поръсете с копър и загрейте за 1 минута.
  • Добавете лука.  
  • Сервирайте веднага.
  • Приблизителни калории на порция: около 380-420 ккал

Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

рецепти с пилешко зелен фасул кулинария
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem