35 години по-късно: Какво се случва с актьорите от „Сам вкъщи“ днес?

Любимата коледна комедия „Сам вкъщи“ навършва 35 години и остава една от най-обичаните празнични класики.

През ноември 1990 г. на големия екран за първи път оживява историята на малкия Кевин, сладко хлапе, което остава неразбрано от всички в голямото си семейство.

Умен, хитър и понякога палав, но винаги по детски искрен, Кевин успява да ни научи на една универсална истина – доброто винаги побеждава, приятелството прави чудеса, а семейството е най-уютният пристан.

35 години семейство Макалистър влиза в домовете ни всяка година, точно на Коледа. Случайно или не, темата за Коледа е най-универсалният и лесен начин, по който да предадем урок по човечност, топлина и грижа. Защото Коледа означава семейство, дом и любов. Това е времето, в което сме с най-близките си, времето, когато най-големите подаръци не се крият в големи кутии с панделка. Това е времето, когато подаряваме част от себе си.

Дали сме научили уроците на малкия Кевин?

35 години по-късно „Сам вкъщи“ не просто се радва на голям интерес, но продължава да печели сърцата на малки и големи.

А невероятният успех на любимата коледна класика, несъмнено се дължи на екипа, който седи зад продукцията.

Режисиран от Крис Кълъмбъс и написан от Джон Хюз, филмът превърна малкия Маколи Кълкин в световна сензация, а останалите актьори – в част от киноисторията. За милиони зрители по целия свят „Сам вкъщи“ е повече от филм – това е ритуал, носталгия, традиция, която се повтаря всяка Коледа.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg