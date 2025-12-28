IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 1

Могат ли да пият поровете и геймъри ли са маймуните?

В САЩ прахосват милиони за експерименти без реални резултати

28.12.2025 | 00:05 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Американските учени са харчили милиони от парите на данъкоплатците за самоцелни експерименти, без да водят до реални резултати. Опитите включвали дрогиране на кучета с кокаин и обучение на порове за прекомерно пиене. Това става ясно от доклад на републиканският сенатор Ранд Пол от Кентъки в годишния му отчет за разточителните федерални разходи. 

По-конкретно, Министерството по въпросите на ветераните на САЩ е отпуснало над 1 079 360 долара за експерименти, включващи обучение на порове за пиене на алкохол. 

Освен това, Националните здравни институти на САЩ са похарчили над 5,2 милиона долара в продължение на няколко години, за да упояват кученца от породата бийгъл. 

Освен това в доклада се отбелязва, че 14 милиона долара са били похарчени за експерименти, включващи маймуни, принуждавани да играят видеоигри. 

Двойка от Южна Каролина е арестувана, след като кучето им било предозирало с наркотици. Пожарникари са дали на кучето пълна човешка доза налоксон, антидот, използван при предозиране с хероин. Чак след това чихуахуато дошло в съзнание.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

учени САЩ експерименти
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem