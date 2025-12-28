Могат ли да пият поровете и геймъри ли са маймуните?

Американските учени са харчили милиони от парите на данъкоплатците за самоцелни експерименти, без да водят до реални резултати. Опитите включвали дрогиране на кучета с кокаин и обучение на порове за прекомерно пиене. Това става ясно от доклад на републиканският сенатор Ранд Пол от Кентъки в годишния му отчет за разточителните федерални разходи.

По-конкретно, Министерството по въпросите на ветераните на САЩ е отпуснало над 1 079 360 долара за експерименти, включващи обучение на порове за пиене на алкохол.

Освен това, Националните здравни институти на САЩ са похарчили над 5,2 милиона долара в продължение на няколко години, за да упояват кученца от породата бийгъл.

Освен това в доклада се отбелязва, че 14 милиона долара са били похарчени за експерименти, включващи маймуни, принуждавани да играят видеоигри.

