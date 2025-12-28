Най-емблематичните двойки знаменитости, които синхронизираха облеклото си за червения килим

Пълен синхрон! Двойките звезди се събират и се разделят, но има няколко суперзвездни дуета, които ще живеят винаги в съзнанието ни благодарение на сладкия си координиран стил. От Том Холанд и Зендая до Дейвид и Виктория Бекъм, нека разгледаме най-добрите съвпадащи визии на известни двойки в съвременната история на Холивуд.

Тимъти Шаламе и Кайли Дженър

Снимка: Getty Images

Талантливият актьор Тимъти Шаламе и риалити звездата Кайли Дженър присъстваха на премиерата на неговия нов филм Marty Supreme в Лос Анджелис през декември 2025 г., облечени в еднакви оранжеви тоалети по поръчка от Chrome Hearts. С тази своя поява влюбените доказаха, че 2-годишната им връзка е актуална, въпреки слуховете за раздяла. Двойката предпочете да остави настрана традиционните черни официални дрехи и да заложи на нещо нетипично, което определено привлече вниманието. Актьорът избра яркооранжев кожен костюм, комбиниран с оранжева копринена риза и оранжеви боти. Единственият контраст във визията идваше от черната чанта във формата на хилка за тенис на маса, преметната през рамото на Шаламе.

Формата на аксесоара не е никак случайна, тъй като Тимъти играе ролята на Марти Райсмън – американски шампион по тенис на маса. Междувременно, Кайли се появи на червения килим с дълга до пода оранжева рокля с триъгълно изрязани участъци около кръста. Основата на дълбокото ѝ V-образно деколте беше допълнена с кръст – детайл, който се появи и върху огърлицата ѝ с още няколко кръста с различни размери. Тя съчета визията с оранжеви обувки с остър връх.

Бритни Спиърс и Джъстин Тимбърлейк

Бритни Спиърс и Джъстин Тимбърлейк направиха запомняща се поява в деним визии по поръчка на Levi's на Американските музикални награди през 2001 г. Двойката се раздели малко по-късно след изневяра на певеца, но тази тяхна, типично американска, визия остана в съзнанията на феновете по цял свят.

