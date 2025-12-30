Първите интимни преживявания на Кейт Уинслет били с жена

Кейт Уинслет призна, че някои от първите ѝ интимни преживявания, като младо момиче, са били с други момичета. 50-годишната актриса се е целувала както с момчета, така и с момичета в своите тийнейджърски години. Тя била любопитна в късното си тийнейджърство.

"Ще споделя нещо, което никога преди не съм споделяла. Някои от моите първи интимни преживявания, като млад тийнейджър, всъщност бяха с момичета. Целувах няколко момичета, целувах няколко момчета, но не бях точно развила се в нито едната посока. Но в този етап от живота ми определено бях любопитна", коментира звездата в подкаста "Team Deakins", предават от "The Telegraph".

