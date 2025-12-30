IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 131

Първите интимни преживявания на Кейт Уинслет били с жена

Това се случило в тийн годините ѝ

30.12.2025 | 22:45 ч. 2
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Кейт Уинслет призна, че някои от първите ѝ интимни преживявания, като младо момиче, са били с други момичета. 50-годишната актриса се е целувала както с момчета, така и с момичета в своите тийнейджърски години. Тя била любопитна в късното си тийнейджърство.

"Ще споделя нещо, което никога преди не съм споделяла. Някои от моите първи интимни преживявания, като млад тийнейджър, всъщност бяха с момичета. Целувах няколко момичета, целувах няколко момчета, но не бях точно развила се в нито едната посока. Но в този етап от живота ми определено бях любопитна", коментира звездата в подкаста "Team Deakins", предават от "The Telegraph".

Какво още сподели тя четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Кейт Уинслет интимни преживявания тийнейджърски години жени момичета целувки
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem