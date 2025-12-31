Звездните сватби на годината

Днес изпращаме 2025 година, а за някои от знаменитостите тя несъмнено ще остане много важна в живота им и ще я помнят дълго. А именно - защото тогава сключиха брак и вдигнаха чудни сватби. Кои са сватбите на 2025 г.? Ето подбраните от американския "Cosmopolitan".

Карли Рей Джепсън и Коул Марсдън Грийф-Нийл

40-годишната певица и музикалният продуцент вдигнаха сватба през октомври. Тя е била в луксозен хотел в Ню Йорк. Двамата са заедно от март 2022 г., а през септември 2024 г. се сгодиха. През ноември Карли пък обяви, че ще става майка за първи път.

Селена Гомес и Бени Бланко

Може би това е сватбата на годината! 33-годишната певица се омъжи за 37-годишния музикален продуцент през септември. Сватбата беше в частен имот в Санта Барбара и на нея присъстваха много знаменитости, включително Тейлър Суифт.Бени и Селена са заедно от лятото на 2023 г. През декември 2024 г. те се сгодиха.

Деми Ловато и Джутс

Още една наистина звездна сватба! 33-годишната певица се омъжи за рапъра през май месец. Сватбата е била в Санта Барбара, а на нея е имало 135 гости. Деми и Джутс са заедно от лятото на 2022 г. През декември 2023 г. те се сгодиха.

Останалите вижте в teenproblem.net