Джеси Нелсън никога няма да приеме заболяването на дъщерите си

Джеси Нелсън обясни, че все още ѝ е трудно да приеме ужасяващото заболяване на дъщерите си. Преди дни 34-годишната певица, която беше част от Little Mix, разкри, че 8-месечните ѝ близначки са диагностицирани със Спинална мускулна атрофия тип 1.

Заболяването засяга всички мускули на бебетата и вероятно те никога няма да проходят и да могат да държат вратовете си изправени.

Сега изпълнителката каза, че навярно никога няма да приеме болестта на дъщерите си. Тя иска да е просто тяхна майка, но сега е и като медицинска сестра за тях. Домът ѝ е като болница.

"Моята къща изглежда като болница. Коридорът ми е пълен с медицински неща. Лудо е как можеш да отидеш от една крайност към друга. Стори е на дишаща машина през нощта, защото тя не е достатъчно силна да диша сама, те имат тръби за хранене в носовете си и аз буквално трябваше да науча всичко това за няколко дни, след като те получиха диагнозите си. Това е толкова много за справяне. Все още ми е трудно с това, няма да лъжа. Аз просто искам да съм тяхна майка, не искам да съм медицинска сестра", посочи звездата в предаването "This Morning".

