Столична община продължава да почиства незаконни сметища

Столична община продължава работа по почистване на незаконни сметища. „Когато имотите са общински, Столична община разполага с всички инструменти и действаме веднага – разпореждам почистване и в рамките на дни теренът е приведен в нормален вид. При частните терени обаче отговорността за предотвратяване на замърсяването е на собствениците и ние нямаме право да разходваме обществени ресурси за тях,“ заяви заместник-кметът по екология Николай Неделков по време на инспекция в районите на Долни Богров и Суходол, съобщиха от Столична община.

В Долни Богров екипите на Столичната община вече извозиха над 160 тона строителни и едрогабаритни отпадъци само от една зона, като теренът е под денонощно видеонаблюдение, което вече е засякло и първия нарушител. През следващата седмица работата в района продължава с почистването на последната малка зона, за която е издадено допълнително възлагане, с което общинските площи в защитената територия ще бъдат напълно освободени от отпадъци.

Николай Неделков, който познава казусите в детайли още от работата си в Столичния инспекторат, подчерта, че контролът в райони като Суходол е ежедневие за екипите, но ситуацията там остава сложна заради засипването на частни земеделски земи и речни корита. Нарушителите често използват разрешителни за т.нар. рекултивация на отделни имоти, за да насипват незаконно цели територии, включително дерето на реката. „Успяхме да предотвратим навлизането на земни маси в язовира, но пораженията върху природата са факт и са трупани повече от 10 години,“ поясни заместник-кметът.

Данните от проверките в Суходол потвърждават интензивността на контролните дейности през годините. Само от началото на 2026 г. екипите са извършили над 156 проверки, като са подготвени 90 покани за връчване на актове на юридически лица. През изминалата 2025 г. проверките са били 94 със съставени 103 акта, а година по-рано – 56 проверки с 53 акта. Въпреки че санкциите достигат до 4000 евро при повторно нарушение, Неделков е категоричен, че административните мерки трябва да бъдат подкрепени от новите възможности в Наказателния кодекс, които вече криминализират мащабните замърсявания.

„Апелирам към гражданите не само да подават сигнали, но и да ни съдействат като свидетели. Когато заснемете нарушение с точна дата и час, това ни дава възможност актовете да издържат в съда и нарушителите да получат реални наказания,“ призова Николай Неделков. Той увери, че Столичната общин и Столичният инспекторат продължават с регулярните обходи и документирането на нарушенията, използвайки всички налични средства - от дрон-технологии до съвместни проверки с държавните институции, за да се гарантира защитата на обществения интерес.