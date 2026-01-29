13 града в годишното турне на Лили Иванова

Лили Иванова обяви датите от тазгодишното си турне. Предвидени са концерти в 13 български града.

Първата спирка е на 25 март в Благоевград. Следват на 26 март – Кюстендил, 15 юни – Габрово, 1 юли – Добрич, 2 юли – Русе, 10 юли – Горна Оряховица, 11 юли – Варна, 12 юли – Бургас, 7 септември – Пловдив, 10 септември – Плевен, 22 октомври – Шумен, 16 ноември – Хасково, и 18 ноември – Пазарджик.

Както писа БТА, на 8 май в столичната „Арена 8888 София“ е благотворителният концерт в подкрепа на здравния фонд на Съюза на артистите в България.

На 24 май най-голямото име в българската поп музика ще изнесе втория си концерт в парижката зала „Олипмия“.

До Лили Иванова на сцената са музикантите от LI Orchestra – Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов-Чери, Христо Михалков, Росен Ватев и „ЛаТиДа“. Музикален продуцент е Ангел Дюлгеров.