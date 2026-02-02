Човешко си е: Принц Уилям призна, че обича кръчмите

Принц Уилям заяви, че обича кръчмите. 43-годишният кралски наследник сподели, че те са сърцето на общността. Той обясни това по време на скорошно пътуване до Шотландия, на което бе заедно със съпругата си Кейт Мидълтън.

Уилям има желание да помогне за спасяването на местни бирарии, след като стана ясно, че данни показват, че около 15 000 кръчми са затворили врати във Великобритания от 2000 г. насам.

Принцът и Кейт са заснети в шотландски пъб.

"Искам да помогна на кръчмите. Това е най-доброто място да дойдеш и да се опознаете. Те са сърцата на общността. Пораснах в кръчми. Абсолютно обичам пъбовете", казал е Уилям, твърдят от вестник "Daily Telegraph".

