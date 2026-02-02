IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Човешко си е: Принц Уилям призна, че обича кръчмите

Те са важни за него

02.02.2026 | 13:15 ч. 0
Снимка: Getty Images

Принц Уилям заяви, че обича кръчмите. 43-годишният кралски наследник сподели, че те са сърцето на общността. Той обясни това по време на скорошно пътуване до Шотландия, на което бе заедно със съпругата си Кейт Мидълтън.

Уилям има желание да помогне за спасяването на местни бирарии, след като стана ясно, че данни показват, че около 15 000 кръчми са затворили врати във Великобритания от 2000 г. насам.

Принцът и Кейт са заснети в шотландски пъб.

"Искам да помогна на кръчмите. Това е най-доброто място да дойдеш и да се опознаете. Те са сърцата на общността. Пораснах в кръчми. Абсолютно обичам пъбовете", казал е Уилям, твърдят от вестник "Daily Telegraph".

звезди принц Уилям кръчми пъбове
