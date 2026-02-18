IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Робърт Дювал така и не осъществява мечтата си да стане баща

Звездата, която почина на 95 години, имаше 4 брака зад гърба си и един единствен наследник - неговата вдовица

18.02.2026 | 20:12 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Робърт Дювал е бил женен четири пъти, но никога не е ставал баща, въпреки че е изказвал желанието си да бъде родител.

Легендата на Холивуд почина на 95 години в неделя, като негова наследница остана само последната му и настояща съпруга Лусиана Педраса, на 54 години, която е с над четири десетилетия по-млада от него и ще наследи състоянието му от 50 млн. долара.

Смъртта му беше обявена в понеделник от вдовицата му чрез Facebook, като тя сподели, че е починал „мирно у дома“ на 15 февруари.

Дювал беше известен с участието си в редица одобрени от критиката проекти през холивудската си кариера, включително „Кръстникът“ и „Апокалипсис сега“.

Преди близо две десетилетия Дювал откровено говори за това, че очевидно никога няма да стане баща, като каза: „Мисля, че стрелям с халосни патрони.“

„Опитах да имам деца с много различни жени, в бракове и извън бракове. Мислех за осиновяване, но със съпругата ми все още не сме го решили“, каза той пред списание Details в брой от април 2007 г. 

В същото интервю Дювал говори и за срещата си с бащата на съпругата си и как ситуацията е била доста неловка поради разликата във възрастта им.

Той каза: „Когато срещнах бащата на жена ми, не знаех дали да го наричам „татко“ или „сине“!“

Източник, близък до покойната звезда, каза пред Daily Mail относно желанието на Дювал да има деца, следното: „Боби не говореше често за това, че няма деца, защото инвестираше времето си в занаята си, браковете си и просто в живота. В миналото е говорил за това, че е искал да бъде баща, но никога не се е самосъжалявал, че не е станал такъв. Може би е причинила конфликти в някои от браковете му, но липсата на деца не го направи нещастен.“

Източник: Tialoto.bg

