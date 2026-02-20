България закъсня с промените за защита на децата от насилие

Парламентът прие на първо четене без дебат изменения в Наказателния кодекс, с които децата на 15 и 16 години получават същата защита при сексуални престъпления срещу тях като тези до 14-годишна възраст.

"Всички теми, свързани със защита на децата, са най-важни и трябва да бъдат приоритетни за всяка една държава. Недоумение у мен буди фактът, че до момента няма широка гласност за внесените от Министерския съвет промени в Народното събрание. Те минаха на първо четене без дебати. Би следвало обществеността да е информирана, за да може да постъпят становища в срок в комисиите, те да бъдат разглеждани между двете четения, тъй като трябва да се доизчистват някои елементи", каза адвокат Райна Аврамова в студиото на "България сутрин".

Според нея България е закъсняла с тези законодателни промени.

"Тя е в процедура за нарушаване за неправилно транспониране на някои от разпоредбите на Директива 93 от 2011 година, касаеща сексуалното насилие, сексуалната експлоатация на деца и детската порнография. Преди доста време е трябвало да бъде предприета тази крачка, а не да чакаме Министерският съвет с решение да внесе законодателни промени. Нашите политици чакат обществото да даде гласност за един проблем, или да се случи, за да може да се предприемат адекватни законодателни промени, а би следвало да е обратното", коментира адвокат Аврамова в ефира на Bulgaria ON AIR. "Към момента действащата нормативна уредба дава твърде кратък давностен срок. Промените акцентират върху Член 80 от НК. Вдигането на санкциите ще даде възможност за завишаване на времето, през което ще може да се търси наказателна отговорност. Има един интересен текст, който касае настъпването на значителни вредни последици за здравето, душевното и емоционалното развитие", подчерта гостът.

Аврамова поясни, че депутатите преди второ четене трябва да дадат квалификация на понятието "морално развитие" на детето.

"Децата инстинктивно смятат, че това, което възрастният прави, е редно и нормално. При тях съзряването да възприемат едно действие на възрастния като посегателство, включително сексуално, търпи развитие във времето", посочи специалистът. "От една страна законът разрешава нещо, което друг закон забранява. Така се получава, когато законите се пишат на парче - те не се съобразяват с цялото законодателство, пишат се набързо и по конкретен повод. Всеки един родител, като част от ангажиментите, трябва да знае на кого поверява децата си. Имала съм производства на сексуални насилия над деца в твърде ниска възраст - 2-3-годишни деца. Производствата са изключително тежки, въпрос на бързина е събирането на доказателства. Трудността с освидетелстването на тези малки деца е много решаваща", категорична е адв. Райна Аврамова.