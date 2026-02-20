Първи трус в кабинета "Гюров" и ще спечели ли над 100 мандата Радев?

Вицепремиерът Стоил Цицелков депозира, а служебният премиер Андрей Гюров прие оставката му. Това стана след появата на информации за миналото му, включително и от трибуната на парламента.

Първи трус в кабинета "Гюров"

Честността на вота е приоритет не само за служебното правителство, а за българското общество. Трябваше да има позиция като тази на Цицелков в служебния кабинет. Когато служебният кабинет е с такъв кратък хоризонт на действие от 2-3 месеца, влизането в обяснителен режим за това какви криминални регистрации има Цицелков в миналото, ще отклони вниманието от важната тема, заяви социологът Елена Дариева пред Bulgaria ON AIR.

Според политолога доц. Милен Любенов твърденията относно Цицелков са сериозен имиджов проблем.

"Това са политически атаки, не са персонални. Очевидно е, че формациите, които изнасят тези данни, разполагат с вътрешна информация. Можем да очакваме много компромати в хода на кампанията, свързани с политическия противник и представители на служебното правителство", каза той.

По думите на Дариева можем да очакваме в близките дни напрежение в сектор "сигурност" по линия на МВР.

"Един от възможните изходи е Гюров да поеме позицията му. Ясно е, че политическата конфронтация е небивало изострена. С появата на новия играч на политическата сцена се стигна до точка на кипене. Показва се, че има алтернатива отвъд ДПС-НН за малцинствените ни съграждани. Неслучайно Радев връчи мандат на АПС. Важно е посочените от Гюров приоритети да бъдат затвърдени с действия. Абсолютно мнозинство изглежда като невъзможна мисия към момента", посочи гостът.

По думите на доц. Любенов Радев по всякакъв начин ще опита да се разграничи от това служебно правителство.

"Даниел Митов е мой колега политолог, той също не е от системата. Коментарите за свършената от него работа няма да са добри. Вероятно ще бъдат сменени и областните управители, защото и те са политически назначени. Очаквам по-голяма избирателна активност. Радев ще бъде първа политическа сила, над 100 мандата ще има, залогът е дали ще има пълно мнозинство. Това ще зависи много от кампанията", анализира той.