Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ, заменя Кошлуков

Дългогодишният журналист на Bulgaria ON AIR и водещ на авторското предаване „Брюксел 1“ Милена Милотинова беше избрана за генерален директор на БНТ.

Тя има над 15 години опит в телевизионната журналистика, завършила е българска филология в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и „Английски език и литература“, специализирала е в Би Би Си и Ен Би Си. Автор е на повече от 10 документални филма, част от които са отличени с награди у нас и в чужбина.

Милена Милотинова ще замени на този пост Емил Кошлуков.

Тя бе избрана с гласовете на трима от членовете на СЕМ - Симона Велева, Габриела Наплатанова и Къдринка Къдринова.

Пролет Велкова подкрепи Невена Андонова, а Галина Георгиева разкритикува днешната процедура, която хвърля сянка върху избор.

Петима кандидати се включиха в надпреварата за генерален директор на БНТ. Това са Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Милена Милотинова и Невена Андонова. От тях на изслушването вчера не се яви един - Сашо Йовков. С писмо той уведоми СЕМ, че не може да присъства в този ден, защото е извън София. Неявяване на Сашо Йовков означава, че той се отказва от процедурата.

Галина Гергиева заяви, че днешната процедура за избор е свидетелство за политическа намеса.

"Този избор ще хвърли съмнения върху избрания кандидат", каза Георгиева. Мотивите й бяха отхвърлени от председателя на СЕМ Симона Велева.

Габриела Наплатанова и Къдринка Къдринова подкрепиха Милена Милотинова, заявявайки, че нейната концепция е най-добра.

Пролет Велкова заяви, че процедурата за избор е легитимна и съжалява, че не е избран кандидат по-рано, тъй като мандатът на генерален директор е изтекъл преди 4 години. Велкова подкрепи като най-добра визията на Невена Андонова.

Председателят на СЕМ Симона Велева високо оцени концепцията на Невена Андонова. В същото време подчерта качествата на Милена Милотинова, която е показала най-детайлната концепция за развитие на БНТ.