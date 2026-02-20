Българските театри се борят за оцеляване при недостиг на средства

Българските театри са изправени пред реален риск да прекратят работа заради недостиг на средства за текуща дейност. Това заяви директорът на театър "Българска армия" Мирослав Пашов пред "България сутрин", като подчерта, че проблемът не е в изплащането на възнагражденията, а в липсата на финансиране за същинската творческа работа.

"Финансирането на сценичните изкуства става по една методика. Много ясно е разписано как се получават средства за сценичните изкуства. Не става въпрос само за театрите, а и за оперите и т.н. Въпросът е обаче, тъй като няма редовно правителство, няма кабинет, няма парламент, не се гласува бюджет. Проблемът възникна много остро, особено когато е краят на годината - без бюджет за новата година", поясни Пашов за Bulgaria ON AIR.

Пашов описа и конкретни затруднения при турнетата.

"Ужасяващо е да получиш имейл от хотел, а театър "Българска армия" е най-пътуващият театър, който най-много изнася своята продукция, защото такъв е и договорът ни с Министерството – че театърът трябва да разпространява културния продукт. Изведнъж се оказва, че хотелът, в който от години отсядаме, ни изпраща имейл и казва: "Платете си, не сте плащали, не сте си изплатили сумите, които дължите от предходното турне и няма повече да ви допускаме при нас", разказа Пашов.

Директорът обясни, че театрите са второстепенни разпоредители с бюджет и не разполагат със собствени свободни средства.

Всички фактури се изпращат към Министерството на културата, което от своя страна е ограничено от рамките на действащия бюджет. По думите му Министерството не може да разплати задълженията, ако не получи съответното финансиране от Министерството на финансите.

По думите му, решението е възможно - чрез допълнително постановление на Министерския съвет да се осигурят авансово средства, които впоследствие да бъдат отразени в бюджета.В момента се изчислява какъв е необходимият общ ресурс за всички театри, за да може искането да бъде конкретизирано.

Пашов подчерта, че не става дума за каприз, а за оцеляване. При липса на средства дори старите постановки са застрашени - при авария, повреда на декор или костюм отново е необходимо финансиране и съответните фактури трябва да бъдат одобрени и разплатени.

Пашов постави и по-широк въпрос – необходимостта от преразглеждане на методиката за финансиране на сценичните изкуства, която действа повече от десетилетие.