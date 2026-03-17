Седмичен любовен хороскоп за 16 - 22 март

През новата седмица двете ни най-благоприятни планети Венера и Юпитер може да ни изкушат да харчим повече, но и да търсим внимание в любовта. Очаквани и новолуние, което ще бъде като „нулиране“ на начина, по който си представяме любовта, изглаждаме недоразуменията и си прощаваме за минали грешки. Започваме малки ритуали, които подхранват доверието във връзката ни. Старите смесени сигнали избледняват. Вече няма да има игрички, защото ще търсим нещо повече.

Какво ви очаква според зодията може да прочетете в любовния ни хороскоп за 16 – 22 март.

Овен

Седмицата носи възможност за ново начало и обновление във взаимоотношенията ви. Новолуние в Риби на 19 март ви подтиква да освободите остарели модели и да създадете пространство за нови преживявания в любовния живот. С настъпването на сезона на Овена и пролетното равноденствие на 20 март ще почувствате прилив на енергия за смели решения и открито изразяване на чувствата.

Завършването на ретроградността на Меркурий ви осигурява яснота и подкрепа за важни разговори с партньора. Сега е време да се съсредоточите върху това, което желаете да изградите заедно, и да действате с доверие и смелост. Новите възможности ще се проявят, ако подходите с открито сърце и готовност за дълбока връзка.

Телец

Скъпи Телци, новият период ви дава шанс да оцените хората около себе си и да се свържете с тези, които подкрепят вашите стремежи и желания. Новолунието в знака на зодия Риби активира социалния ви кръг и насърчава истински близки връзки.

С настъпването на сезона на Овена ще почувствате подем и желание да се отворите към нови преживявания в любовта. Краят на ретроградното движение на Меркурий ви позволява да внесете яснота и разбирателство в разговорите с партньора. Любовта ще процъфтява, ако подхождате с откритост и сърдечност.

Близнаци

За вас, Близнаци, звездите са подготвили благоприятна енергия за укрепване на съществуващи връзки и за изграждане на нови, чрез искрено и открито общуване. Новолунието в Риби ви подтиква да обмислите как желаете да бъдете познати от партньора и близките си. Свържете се с хора, които подкрепят вашите идеи и желания, носейки увереност и стабилност във взаимоотношенията.

Вашата управляваща планета Меркурий вече е директен и разговорите, които преди са били трудни, ще се изяснят, предоставяйки ви възможност за взаимно разбиране. Това е седмица, в която можете да засилите връзките чрез внимание, грижа и емоционална близост. Любовта ще се прояви по-осезаемо, ако слушате себе си и партньора си.

