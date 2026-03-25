Православните християни празнуват днес Благовещение

В храм „Св. Благовещение Богородично“ в жк. Дружба-2 патриарх Даниил ще отслужи Света Литургия

25.03.2026 | 06:00 ч.
Православните християни празнуват Благовещение - деня, в който Дева Мария е известена, че ще роди Сина Божий.

Празникът Благовещение е част от Великденския празничен цикъл и в различните краища на страната е известен като „Благовец“ - символ на пролетта и събуждането на природата.

Според Евангелието на Лука в шестия месец, след като Архангел Гавриил възвестил на свещеника Захария за рождението на Св. Йоан Предтеча, същият Божий вестител бил пратен в Назарет при Дева Мария, припомни отец Емилиян Костадинов от храм „Св. Благовещение Богородично".

"Ангелът се явил при Пресветата Дева и ѝ казал: "Радвай се благодатна, благословена си ти между жените." 

В храм „Св. Благовещение Богородично“ в жк. Дружба-2 българският патриарх Даниил ще отслужи патриаршеска Света Литургия, която ще започне в 9 часа.

