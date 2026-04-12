Великден е един от най-хубавите християнски празници. Всеки народ има своите традиции за празника и празничната трапеза. Днес споделяме една неаполитанска рецепта за солен великденски хляб Casatiello.

Продукти:

За тестото:

375 мл топла вода

650 г пресято брашно тип „00“

10 г прясна мая

15 г фина сол

черен пипер на вкус

25 г свинска мас

25 мл зехтин екстра върджин

За пълнежа:

150 г неаполитански салам или друг нарязан на кубчета

150 г сирене пекорино, нарязано на кубчета

За декорация:

4 цели сурови яйца с черупките

Начин на приготвяне:

Налейте топлата вода в голяма купа и разтворете в нея прясната мая, като разбърквате до разтварянето ѝ.

Добавете зехтина и свинската мас.

Хубаво разбъркайте.

Постепенно добавете половината от брашното.

Когато е абсорбирано, добавете солта и след това останалото брашно.

Месете тестото 10 минути, докато стане меко и еластично.

Оставете го да си почине, докато приготвяте плънката.

Нарежете салама и сиренето на малки кубчета.

Вземете малка част от тестото (около 80 г) и я оставете настрана за по‑късно.

Разточете останалата част, след което в средата й сложете салама и сиренето.

Посипете с малко черен пипер и омесете, докато пълнежът е равномерно разпределен.

След това оформете тестото като дълго руло и го поставете в предварително намазнена кръгла форма за печене.

Върху тестото поставете четирите цели яйца вертикално на равни разстояния, притискайки ги леко към тестото.

От тестото, което сте отделили, оформете 8 тънки фитила и ги поставете върху яйцата, създавайки декоративна „клетка“ над тях.

Покрийте с чиста кърпа и оставете да втаса на стайна температура за 60–90 минути, докато почти удвои обема си.

Печете в предварително загрята на 170 °C фурна за около 75 минути, докато хлябът стане златистокафяв.

Оставете го да изстине, преди да го извадите от формата.

