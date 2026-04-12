Великден е един от най-хубавите християнски празници. Всеки народ има своите традиции за празника и празничната трапеза. Днес споделяме една неаполитанска рецепта за солен великденски хляб Casatiello.
Продукти:
За тестото:
- 375 мл топла вода
- 650 г пресято брашно тип „00“
- 10 г прясна мая
- 15 г фина сол
- черен пипер на вкус
- 25 г свинска мас
- 25 мл зехтин екстра върджин
За пълнежа:
- 150 г неаполитански салам или друг нарязан на кубчета
- 150 г сирене пекорино, нарязано на кубчета
За декорация:
- 4 цели сурови яйца с черупките
Начин на приготвяне:
- Налейте топлата вода в голяма купа и разтворете в нея прясната мая, като разбърквате до разтварянето ѝ.
- Добавете зехтина и свинската мас.
- Хубаво разбъркайте.
- Постепенно добавете половината от брашното.
- Когато е абсорбирано, добавете солта и след това останалото брашно.
- Месете тестото 10 минути, докато стане меко и еластично.
- Оставете го да си почине, докато приготвяте плънката.
- Нарежете салама и сиренето на малки кубчета.
- Вземете малка част от тестото (около 80 г) и я оставете настрана за по‑късно.
- Разточете останалата част, след което в средата й сложете салама и сиренето.
- Посипете с малко черен пипер и омесете, докато пълнежът е равномерно разпределен.
- След това оформете тестото като дълго руло и го поставете в предварително намазнена кръгла форма за печене.
- Върху тестото поставете четирите цели яйца вертикално на равни разстояния, притискайки ги леко към тестото.
- От тестото, което сте отделили, оформете 8 тънки фитила и ги поставете върху яйцата, създавайки декоративна „клетка“ над тях.
- Покрийте с чиста кърпа и оставете да втаса на стайна температура за 60–90 минути, докато почти удвои обема си.
- Печете в предварително загрята на 170 °C фурна за около 75 минути, докато хлябът стане златистокафяв.
- Оставете го да изстине, преди да го извадите от формата.
Оставете го да изстине, преди да го извадите от формата.