Солен великденски хляб Casatiello

Рецепта от Неапол

12.04.2026 | 16:10 ч.
Снимка: iStock

Великден е един от най-хубавите християнски празници. Всеки народ има своите традиции за празника и празничната трапеза. Днес споделяме една неаполитанска рецепта за солен великденски хляб Casatiello.

Продукти: 

За тестото:

  • 375 мл топла вода 
  • 650 г пресято брашно тип „00“ 
  • 10 г прясна мая 
  • 15 г фина сол 
  • черен пипер  на вкус 
  • 25 г свинска мас
  • 25 мл зехтин екстра върджин

За пълнежа:

  • 150 г неаполитански салам или друг нарязан на кубчета
  • 150 г сирене пекорино, нарязано на кубчета

За декорация:

  • 4 цели сурови яйца с черупките

Начин на приготвяне:

  • Налейте топлата вода в голяма купа и разтворете в нея прясната мая, като разбърквате до разтварянето ѝ.
  • Добавете зехтина и свинската мас. 
  • Хубаво разбъркайте. 
  • Постепенно добавете половината от брашното. 
  • Когато е абсорбирано, добавете солта и след това останалото брашно. 
  • Месете тестото 10 минути, докато стане меко и еластично. 
  • Оставете го да си почине, докато приготвяте плънката.
  • Нарежете салама и сиренето на малки кубчета. 
  • Вземете малка част от тестото (около 80 г) и я оставете настрана за по‑късно. 
  • Разточете останалата част, след което в средата й сложете салама и сиренето.
  • Посипете с малко черен пипер и омесете, докато пълнежът е равномерно разпределен. 
  • След това оформете тестото като дълго руло и го поставете в предварително намазнена кръгла форма за печене. 
  • Върху тестото поставете четирите цели яйца вертикално на равни разстояния, притискайки ги леко към тестото.
  • От тестото, което сте отделили, оформете 8 тънки фитила и ги поставете върху яйцата, създавайки декоративна „клетка“ над тях. 
  • Покрийте с чиста кърпа и оставете да втаса на стайна температура за 60–90 минути, докато почти удвои обема си. 
  • Печете в предварително загрята на 170 °C фурна за около 75 минути, докато хлябът стане златистокафяв. 
  • Оставете го да изстине, преди да го извадите от формата. 

Опитайте още вкусни рецепти от Az-jenata.bg.

