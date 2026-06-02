Рецептата Dnes: Гаспачо - испанска класика за летните дни

Гаспачото е класическа студена супа, която произхожда от региона Андалусия в Южна Испания. Корените ѝ се проследяват още от римско време, но съвременната версия с домати се появява след откриването на Америка и въвеждането на този плод в Европа през 16 век.

Първоначално е била скромно ястие на бедните селяни – смес от хляб, зехтин, чесън, оцет и вода, което утолява жаждата и глада в горещите летни дни. С времето към него се добавят пресни зеленчуци и домати, превръщайки го в освежаващ, лек и здравословен специалитет на испанската кухня.

Днес гаспачо е символ на лятото в цяла Испания и по света. Ярко червеният цвят, свежият вкус и кремообразната текстура го правят идеална супа за топлите месеци – без готвене, богата на витамини и изключително ароматна.

Необходими продукти (за 4–6 порции)

1 кг зрели червени домати

1 краставица

1–2 зелени чушки (или червени)

1 червена или бяла глава лук

2–3 скилидки чесън

2–3 филии стар бял хляб (без кора, около 100–150 г)

80–100 мл зехтин екстра върджин

2–3 с.л. червен винен оцет

150–200 мл студена вода (според желаната гъстота)

Сол на вкус

По желание: ½ ч.л. кимион, черен пипер, щипка захар

За гарнитура:

Домати, краставица, чушка и лук – нарязани на много ситни кубчета

Зехтин, крутони или пресен босилек

Начин на приготвяне

Нарежете всички зеленчуци на едри парчета. Хляба го накиснете за 5 минути в малко вода.

В блендер или кухненски робот сложете доматите, краставицата, чушките, лука, чесъна, накиснатия хляб, зехтина, оцета, солта и подправките. Блендирайте до гладка, кремообразна смес (2–3 минути).

Прецедете през сито, ако искате по-гладка текстура. Добавете студена вода, докато постигнете желаната гъстота – като гъста супа или смути.

Охладете в хладилник минимум 2 часа (най-добре 4–6 часа), за да се смесят ароматите.

Сервирайте много студено, като поръсите ситно нарязани зеленчуци отгоре и поливате с тънка струйка зехтин.

Гаспачото се съхранява в хладилник до 3 дни и става още по-вкусно на следващия ден.