Рецептата Dnes: Гаспачо - испанска класика за летните дни

Вижте как да приготвите тази лятна супа

02.06.2026 | 18:30 ч. 0
Гаспачото е класическа студена супа, която произхожда от региона Андалусия в Южна Испания. Корените ѝ се проследяват още от римско време, но съвременната версия с домати се появява след откриването на Америка и въвеждането на този плод в Европа през 16 век. 

Първоначално е била скромно ястие на бедните селяни – смес от хляб, зехтин, чесън, оцет и вода, което утолява жаждата и глада в горещите летни дни. С времето към него се добавят пресни зеленчуци и домати, превръщайки го в освежаващ, лек и здравословен специалитет на испанската кухня. 

Днес гаспачо е символ на лятото в цяла Испания и по света. Ярко червеният цвят, свежият вкус и кремообразната текстура го правят идеална супа за топлите месеци – без готвене, богата на витамини и изключително ароматна.

Необходими продукти (за 4–6 порции)

  • 1 кг зрели червени домати
  • 1 краставица
  • 1–2 зелени чушки (или червени)
  • 1 червена или бяла глава лук
  • 2–3 скилидки чесън
  • 2–3 филии стар бял хляб (без кора, около 100–150 г)
  • 80–100 мл зехтин екстра върджин
  • 2–3 с.л. червен винен оцет
  • 150–200 мл студена вода (според желаната гъстота)
  • Сол на вкус

По желание: ½ ч.л. кимион, черен пипер, щипка захар

За гарнитура:

Домати, краставица, чушка и лук – нарязани на много ситни кубчета
Зехтин, крутони или пресен босилек

Начин на приготвяне

Нарежете всички зеленчуци на едри парчета. Хляба го накиснете за 5 минути в малко вода. 

В блендер или кухненски робот сложете доматите, краставицата, чушките, лука, чесъна, накиснатия хляб, зехтина, оцета, солта и подправките. Блендирайте до гладка, кремообразна смес (2–3 минути).

Прецедете през сито, ако искате по-гладка текстура. Добавете студена вода, докато постигнете желаната гъстота – като гъста супа или смути.

Охладете в хладилник минимум 2 часа (най-добре 4–6 часа), за да се смесят ароматите. 

Сервирайте много студено, като поръсите ситно нарязани зеленчуци отгоре и поливате с тънка струйка зехтин.

Гаспачото се съхранява в хладилник до 3 дни и става още по-вкусно на следващия ден.

