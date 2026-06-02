Рецептата Dnes: Гаспачо - испанска класика за летните дни

Гаспачото е класическа студена супа, която произхожда от региона Андалусия в Южна Испания. Корените ѝ се проследяват още от римско време, но съвременната версия с домати се появява след откриването на Америка и въвеждането на този плод в Европа през 16 век.
Първоначално е била скромно ястие на бедните селяни – смес от хляб, зехтин, чесън, оцет и вода, което утолява жаждата и глада в горещите летни дни. С времето към него се добавят пресни зеленчуци и домати, превръщайки го в освежаващ, лек и здравословен специалитет на испанската кухня.
Днес гаспачо е символ на лятото в цяла Испания и по света. Ярко червеният цвят, свежият вкус и кремообразната текстура го правят идеална супа за топлите месеци – без готвене, богата на витамини и изключително ароматна.
Необходими продукти (за 4–6 порции)
- 1 кг зрели червени домати
- 1 краставица
- 1–2 зелени чушки (или червени)
- 1 червена или бяла глава лук
- 2–3 скилидки чесън
- 2–3 филии стар бял хляб (без кора, около 100–150 г)
- 80–100 мл зехтин екстра върджин
- 2–3 с.л. червен винен оцет
- 150–200 мл студена вода (според желаната гъстота)
- Сол на вкус
По желание: ½ ч.л. кимион, черен пипер, щипка захар
За гарнитура:
Домати, краставица, чушка и лук – нарязани на много ситни кубчета
Зехтин, крутони или пресен босилек
Начин на приготвяне
Нарежете всички зеленчуци на едри парчета. Хляба го накиснете за 5 минути в малко вода.
В блендер или кухненски робот сложете доматите, краставицата, чушките, лука, чесъна, накиснатия хляб, зехтина, оцета, солта и подправките. Блендирайте до гладка, кремообразна смес (2–3 минути).
Прецедете през сито, ако искате по-гладка текстура. Добавете студена вода, докато постигнете желаната гъстота – като гъста супа или смути.
Охладете в хладилник минимум 2 часа (най-добре 4–6 часа), за да се смесят ароматите.
Сервирайте много студено, като поръсите ситно нарязани зеленчуци отгоре и поливате с тънка струйка зехтин.
Гаспачото се съхранява в хладилник до 3 дни и става още по-вкусно на следващия ден.