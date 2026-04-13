Зендая прави боба на русалка хит

Показа се с интересна прическа

13.04.2026 | 19:50 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Зендая неведнъж е доказвала, че е модна икона.
29-годишната актриса редовно впечатлява с избора си на тоалети, както и с прическите си. Сега тя отново направи това.
През миналата седмица се състоя премиерата на третия сезон на сериала "Еуфория". Събитието бе в Лос Анджелис.
И именно там звездата пак очарова с визията си.
Зендая заложи на една прическа, която ще стане доста популярна в топлите месеци - боб на русалка. Както се досещате, актрисата в момента е с къса коса и прическа тип боб - кичурите ѝ едва достигат брадичката ѝ.

А какво прави бобът русалски? Косата на звездата е като напоена, влажна, лъскава, с блясък. Така изглежда все едно тя току-що е излязла от морето.

От американския "Cosmopolitan" отбелязват, че тази прическа е перфектна за горещите месеци, когато заради жегата и потта е трудно косата да остане гладка и прическата да не се развали. С този влажен, бляскав боб - изглеждате естествено и сте в тон с лятното морско настроение.

Косата изглежда леко рошава, напоена с вода, лъскава е, на части и етажи, но и все едно прическата е недовършена - затова е натурална и стои прекрасно за морските ваканции, както и за горещите лежерни следобеди в парка.

Още по темата и снимки на Зендая вижте в teenproblem.net

