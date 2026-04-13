Романът „Градинарят и смъртта“ на Георги Господинов спечели испанска награда

Романът „Градинарят и смъртта“ на Георги Господинов спечели Наградата на испанската критика за най-добра чуждестранна книга, съобщиха българските издатели на книгата „Жанет 45“.

„Щастливи сме да споделим, че романът „Градинарят и смъртта“ на Георги Господинов печели Наградата на испанската критика за най-добра чуждестранна книга. Това е юбилейното 70-о издание на една от най-важните испански награди за литература. Тя е единствената, която се присъжда за произведения на четирите официални езика на Испания от жури, съставено от 21 независими литературни критици“, се казва в съобщението на издателството.

За първи път българска книга получава това отличие, с което българският писател се нарежда сред предишните носители като Светлана Алексиевич, Олга Токарчук, Ани Ерно, Хан Канг, Карл Уве Кнаусгор и Мирча Картареску, допълват от „Жанет 45“.

Поредното голямо признание за Георги Господинов идва месец след като „Градинарят и смъртта“ (в превод на Мария Вутова) спечели наградата на независимите книжарници за книга на годината в Испания.

Испанското издателство на романа Impedimenta пише на своята страница: „Днес празнуваме една новина, която ни изпълва с радост: Георги Господинов бе удостоен с Наградата на критиката за 2025 г. за „Градинарят и смъртта“. Това отличие е признание за един от най-неповторимите, проницателни и незаменими писатели на нашето време. Неговата литература, деликатна и дълбоко човечна, изследва паметта, изтичането на времето и крехкостта на съществуването – в неговите страници интимното става универсално, носталгията придобива нови форми, а ежедневието разкрива неочаквана дълбочина“.

До дни се очаква девето издание на романа в Испания. От излизането си преди по-малко от година „Градинарят и смъртта“ продължава да е сред най-търсените книги, съобщават от „Жанет 45“.