Нови драми в "Ергенът", тръгва ли си Стоян?

Любителите на телевизионната любов ще тръпнат тази седмица заради обратите в "Ергенът". Още тази вечер (14 април) зрителите ще станат свидетели на неочакваното отсъствие на Стоян, което ще породи въпроси, съмнения и напрежение сред дамите в имението. Неговото внезапно оттегляне от динамиката на любовния формат ще отключи поредица от емоционални реакции и дори обида и ще постави под съмнение развитието на вече изградени взаимоотношения. Какви са причините за хода от страна на Стоян ще стане ясно в епизодите тази седмица.

Междувременно, момичетата ще разберат доколко могат да се чувстват спокойни, ако тръгнат на път с Кристиян или с Марин. Двамата ергени ще се впуснат в състезание по смяна на спукана гума. Този, който се справи най-бързо, печели и получава правото пръв да избере своята индивидуална среща за деня, както и дамата, с която да я сподели. Най-добрият „гумаджия“ ще може да избира и между два варианта за романтично уединение – тузарска разходка с катамаран или среща в компанията на кафирците – шриланци с африкански корени, чиято култура е смесица между история, музика и неудържима енергия.

Тази вечер зрителите ще станат свидетели и на дългоочакваната поява на четвъртия „ерген“ – видеографът и авантюрист Георги Гатев. Той ще прекрачи прага на имението на любовта първоначално в ролята на „ерген под прикритие“, като истинската му роля ще остане в тайна за дамите.

Признанието на Гатев, че влиза в динамиката на формата за едно конкретно момиче, което вече е привлякло вниманието му, обещава да пренареди картите в имението на любовта.

Паралелно с това, сериозни емоционални сътресения предстоят и за Кристиян, чийто неочакван разрив с Елеонора ще постави под въпрос досегашната стабилност в отношенията им. В опит да преосмисли чувствата си, той ще насочи вниманието си към други две дами, с една от които ще стигне до гореща страстна целувка. Как ще реагира Елеонора, когато разбере, че е била „предадена“?