Тайните падат около сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси

Сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси наближава и се появява все повече информация за нея, подготовката и медения месец.

Според слуховете, 36-годишната певица и 36-годишният американски футболист ще сключат брак на 3-и юли в Ню Йорк Сити.

А приятелките на Тейлър се раздават и подготвят няколко специални изненади за нея.

"Шаферската свита на Тейлър работи здраво, като планира невероятна мечтана сватба. Разбира се, че най-добрите приятелки на певицата, включително Селена Гомес и Джиджи Хадид, искат да почетат кариерата ѝ и постиженията ѝ в живота по различни начини, като се обещава това да е eдна от най-звездните сватбени церемонии в близкото минало", коментира източник на "The Sun".

Какво планират момичетата?

"Според слуховете, те произвеждат видео, приблизително 6-7 минути, което да покажат на гостите по време на сватбата. То ще покрива пътешествието на Тейлър, моментът, в който срещна Травис Келси и лични моменти между тях", казва източникът.

Водачът на тези планове е Селена Гомес. Тя е предложила и "огромен караоке план" на другите момичета от шаферската група и "той беше приет много добре".

Дамите "ще покажат любовта си, за да помогнат да се отпразнува статута на суперзвезда на Тейлър".

"Всеки обича шанса да похвали Тейлър, докато пеят и танцуват заедно", добавя източникът.

