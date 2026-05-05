Панталоните с прехлупване са най-модния избор за новия сезон

Панталоните с прехлупване се утвърждават като една от най-отличителните модни тенденции за пролет-лято 2026, доказвайки, че именно детайлите придават нов живот на класическите силуети.

В свят, в който модата често се движи между минимализъм и екстравагантност, този асиметричен акцент предлага перфектния баланс между елегантност и съвременен стил. Панталоните с прехлупване не просто допълват визията – те я изграждат, превръщайки се в основен фокус на целия аутфит.

Тази тенденция има своите корени в идеята за свободно обгръщане на тялото чрез плат, вдъхновена от традиционни облекла като саронг, носен предимно в Азия и Африка. Свободата, която подобна дреха дава е уникална, а същевременно резултатът е красота и стил.

Днес дизайнерите интерпретират тази концепция по модерен начин, създавайки панталони с прехлупване, които са по-структурирани и изключително актуални. Те запазват усещането за лекота, но добавят и архитектурен елемент чрез кръстосано закопчаване, асиметрични линии и внимателно изработени гънки.

Панталоните с прехлупване – перфектният избор за новия сезон

На подиума за сезон пролет-лято 2026, включително в колекциите на брандове като Ralph Lauren, панталоните с прехлупване се появяват в разнообразни интерпретации – от ефирни ленени модели до по-структурирани варианти с подчертана талия и прецизни детайли като плохи, гайки за колан и изчистени линии. Именно тази двойственост ги прави толкова универсални – те могат да бъдат част от небрежен летен аутфит или от елегантна градска визия.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg