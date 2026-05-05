Алкохолът пречил на кариерата на Том Холанд

Не пие от 4 години

05.05.2026 | 23:30 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Том Холанд разкри кое нещо много е пречило на кариерата му. 29-годишният актьор спря да пие алкохол през януари 2022 г. и това му повлияло доста положително. Той описа алкохола като "невероятно опасно нещо".

"Такъв късметлия съм в последните 4 години, че кариерата ми наистина разцъфна по наистина прекрасен начин и аз наистина обичам това, което се случва и към какво ще отида в бъдещето. И аз не знам колко от това би дало плод, ако все още пиех", коментира звездата пред "USA Today".

Том сподели, че пиенето на алкохол е пречило на актьорската му кариера.

"Да бъдеш актьор и да живееш живота си на голямата сцена може да е наистина стресиращо. И мисля, че алкохолът, лично за мен, наистина усложни нещата. И откакто се отървах от алкохола, и се почувствах повече като себе си, и се събуждах с ясна мисъл всеки ден и свеж, за да започна деня, аз просто се чувствам толкова по-уверен в себе си - какъв съм като човек", обясни още актьорът. 

