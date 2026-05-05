В телефонен разговор Рубио и Лавров обсъдиха международната политика

Според руското външно министерство разговорът е бил конструктивен и делови

05.05.2026 | 22:30 ч. 2
Reuters

Руският външен министър Сергей Лавров и държавният секретар на САЩ Марко Рубио са провели телефонен разговор помежду си, съобщава руската информационна агенция.

Двамата са обсъдили текущата ситуация в света и руско-американските отношения, се казва в съобщение на руското външно министерство.

"На 5 май се е състоял телефонен разговор между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Ръководителите на външнополитическите ведомства са "докоснали“ текущата ситуация в международните отношения и руско-американските отношения, а също така са обсъдили графика на двустранните контакти", подчертаха от външното министерство.

Разговорът е бил конструктивен и е бил делови по характер, добавиха от министерството.

Тагове:

Сергей Лавров Марко Рубио телефонен разговор международни отношения
