5 начина да възстановите връзката с партньора след раждането

Родителството е период на бързо учене на толкова много неща. Той ви показва черти на вашия партньор, за които не сте знаели преди. Някои от тях може да са невероятно добри, но може да откриете и неща, които никак не ви харесват. Как да възстановите връзката с партньора след раждането?

Фокусирайте се навътре

Естествено е да се сравнявате с други нови родители, но запомнете, че е най-добре енергията ви да бъде насочена към подхранване на връзката ви. Имайте предвид, че в социалните медии виждате само това, което искате да видите и това, което хората искат да ви покажат. Не забравяйте, че родителите в социалните медии са хора, които се чувстват способни да се представят – и те са много малък процент от населението.

Не се страхувайте да поискате помощ

Да знаете кога да направите това е индивидуално за вас – няма показатели, които да важат за всички. Но може да се чувствате така, сякаш вече сте се опитали и не сте успели да проведете разговор с партньора си, или не сте сигурни как да започнете разговор, или пък се чувствате уплашени.

Говорете със специалист или се обърнете към някого, на когото и двамата имате доверие – човек, който вярва във връзката ви и искрено иска най-доброто за вас двамата.

