Икономист предупреди: Трупането на дефицит е опасно

Икономистът Лъчезар Богданов коментира, че когато разходите в бюджета превишават приходите, това се нарича бюджетен дефицит.

“Трябва да покриете тази разлика – как я покривате? Със заеми”, обясни старши икономистът от Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов.

Пред Нова тв експертът предупреди, че трупането на дефицит е опасно, защото “хората често казват: ама не искаме заеми, които после трябва да се връщат и за които ще се плащат повече и повече данъци”.

Богданов обясни, че въпреки добрия ръст на данъчните приходи, България е в парадоксална ситуация. “Икономиката работи, данъчните приходи растат. Защо има обаче нарастващ дефицит? Защото разходите растат с още по-бързи темпове”, коментира икономистът.

Той подчерта, че все още не е нужно драстично рязане на средства. “Ние все още не сме в ситуацията, в която трябва да се режат разходи. Ние сме в ситуация, в която дори ако спрат да растат разходите от утре нататък, всъщност ще имаме един доста добър финансов резултат”.

Икономистът очерта няколко стъпки за стабилизиране на публичните финанси.

На първо място това е оптимизация на персонала, защото “не може да имаме публичен сектор, който остава непокътнат за последните 15 години, а населението да е намаляло с 20%. Това е очевидно неустойчиво”, коментира Богданов.

На второ място това, според Богданов, е реформа в заплащането. “Важен принципен подход е да се махнат тези автоматични увеличения на заплатите в публичния сектор”, категоричен е икономистът.

Сливане на структури също е важно и Богданов призова за много по-цялостен подход при сливането на министерства и агенции, за да не се дублират администрация и сграден фонд.

Според икономиста отлагането на тези стъпки води до неизбежната дългова криза. Той даде пример с Гърция и Унгария, където след забавяне са последвали тежките мерки – много рязко вдигане на данъци, замразяване на заплати и пенсии, урязване дори на заплати.

“Колкото по-рано започне мисълта и действията по бюджетна консолидация, толкова по-безболезнено ще бъде”, заключи Богданов.