Кои бяха най-вдъхновяващите звезди на Met Gala 2026?

Първият понеделник на май мина, а това може да означава само едно – модните Оскари развълнуваха феновете от цял свят. Met Gala 2026 обещаваше да бъде най-голямата вечер в модния календар, а тазгодишната тема „Изкуство на костюмите“ и съпътстващият го дрескод „Модата е изкуство“ поканиха любимите ни знаменитости да облекат своите най-впечатляващи дрехи и да имат своя момент в светлината на прожекторите.

Съпредседателите Бионсе (която се появява за първи път в Мет гала от 2016 г. насам), Никол Кидман, Винъс Уилямс и Ана Уинтур водиха програмата тази година.

Миналата година финесът отстъпи място на театралните ансамбли и впечатляващите появи. Но нека видим тази година кои бяха звездите с най-забележителни визии на галавечерта на Института по костюми в Метрополитън музей:

Бионсе

Първата поява на Бионсе на Met Gala от 10 години не разочарова! Суперзвездата носеше блестяща рокля, вдъхновена от скелет, с развяваща се пелерина от пера от Olivier Rousteing.

