Ребъл Уилсън посрещна второто си бебе със съпругата си Рамона

Поздравления за Ребъл Уилсън, която обяви раждането на второто си бебе, Роуз Естел, в понеделник.

45-годишната актриса от „Перфектният ритъм“ сподели щастливата новина в Instagram, като написа: „Горди сме да обявим раждането на втората ни дъщеря Роуз Естел! Каква прекрасна благословия е да имаме още едно малко момиченце! Сега, на 4 май, вече сме 4!“

Сегашната майка на две деца посрещна Роуз със съпругата си Рамона Агрума, която всъщност роди новороденото. Двете сключиха брак през 2024 г. Ребъл продължи: „Рамона и аз се чувстваме невероятно благодарни и благословени да разширим семейството си, благодаря на всички за добрите пожелания.“

„О, Боже мой. Тя е толкова красива и перфектна. Поздравления!“, написа един приятел, докато друг каза: „Поздравления!!! Толкова се радвам за всички вас!“

Трети добави: „Тя е абсолютно прекрасна, Ребъл. Развълнувана съм за теб и твоето разрастващо се семейство. Поздравления, мами!“

Ребъл по-рано призна, че е споделила новината за разрастващото се семейство малко по-рано от планираното, благодарение на по-голямата си дъщеря, Ройс.

„Дъщеря ми Ройс просто обикаля и казва всичко на всеки, учители в училище, хора в магазина. Тя казва: „Да, ще имам сестричка“, разкри Ребъл в предаването Today.

Цялата статия и снимка на бебето четете и вижте на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg