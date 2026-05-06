Таро хороскоп за 6 май: Лъвовете блестят, Скорпионите се "прераждат"

Овен

Карта: Императорът

Като покровител на вашата зодия, Императорът ви призовава да поемете контрол. Денят е идеален за поставяне на ред в семейните дела или организиране на празничната трапеза. Вашата дума ще се чува.

Съвет: Бъдете справедлив лидер, не диктатор.

Телец

Карта: Йерофантът

Това е вашата карта, която символизира традицията и духовността. На Гергьовден ще почувствате силна връзка с корените и семейните обичаи. Подходящ ден за църковен ритуал или освещаване.

Съвет: Спазете традициите - те ще ви донесат душевен мир.

Близнаци

Карта: Влюбените

Предстои ви избор или важно общуване. Енергията на деня е насочена към партньорствата. Възможно е да проведете искрен разговор, който да изчисти стари недоразумения.

Съвет: Слушайте сърцето си, а не само логиката.

Рак

Карта: Колесницата

Гергьовден носи за вас динамика. Може да решите да пътувате или да реализирате отдавна планирана идея. Вие сте в позиция на победител, стига да владеете емоциите си.

Съвет: Насочете енергията си в една посока, не се разпилявайте.

Лъв

Карта: Силата

Свети Георги е символ на храбростта, а вашата карта днес е точно "Силата". Ще покажете невероятна устойчивост и магнетизъм. Всички ще бъдат привлечени от вашата увереност.

Съвет: Побеждавайте с нежност и воля, а не с агресия.

Дева

Карта: Отшелникът

Въпреки празника, може да изпитате нужда да се отдръпнете за малко и да помислите. Денят е подходящ за равносметка. Търсете отговорите вътре в себе си.

Съвет: Намерете време за тишина сред природата.

Везни

Карта: Справедливостта

За вас 6 май ще бъде ден на баланса. Ако е имало несправедливост в живота ви напоследък, днес нещата ще започнат да се подреждат. Подходящ момент за подписване на документи.

Съвет: Бъдете честни със себе си и околните.

Скорпион

Карта: Смъртта

Не се плашете от името на картата – тя символизира края на един цикъл и началото на нов. Гергьовден е вашият личен момент за "прераждане". Оставете старото зад гърба си.

Съвет: Приемете промяната с отворени обятия.

Стрелец

Карта: Умереността

Денят изисква от вас търпение и хармония. Избягвайте крайностите в храненето и пиенето на празника. Вашата мисия днес е да бъдете балансьорът в компанията.

Съвет: Търсете средния път във всичко.

Козирог

Карта: Дяволът

Внимавайте с изкушенията! Може да се почувствате твърде привързани към материалното или да се поддадете на вреден навик. Използвайте енергията на Свети Георги, за да преборите своите вътрешни "змейове".

Съвет: Осъзнайте какво ви ограничава и се освободете.

Водолей

Карта: Звездата

Това е една от най-хубавите карти. Носи надежда, вдъхновение и изцеление. Мечтите ви днес имат силата да започнат да се сбъдват. Бъдете оптимисти.

Съвет: Вярвайте в бъдещето и споделяйте светлината си.

Риби

Карта: Луната

Вашата интуиция е изострена до краен предел. Възможно е да изплуват скрити емоции или тайни. Денят е магичен за вас, но внимавайте да не се изгубите в илюзии.

Съвет: Доверете се на вътрешния си глас, той няма да ви излъже.

