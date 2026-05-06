Таро хороскоп за 6 май: Лъвовете блестят, Скорпионите се "прераждат"

Овен
Карта: Императорът
Като покровител на вашата зодия, Императорът ви призовава да поемете контрол. Денят е идеален за поставяне на ред в семейните дела или организиране на празничната трапеза. Вашата дума ще се чува.
Съвет: Бъдете справедлив лидер, не диктатор.
Телец
Карта: Йерофантът
Това е вашата карта, която символизира традицията и духовността. На Гергьовден ще почувствате силна връзка с корените и семейните обичаи. Подходящ ден за църковен ритуал или освещаване.
Съвет: Спазете традициите - те ще ви донесат душевен мир.
Близнаци
Карта: Влюбените
Предстои ви избор или важно общуване. Енергията на деня е насочена към партньорствата. Възможно е да проведете искрен разговор, който да изчисти стари недоразумения.
Съвет: Слушайте сърцето си, а не само логиката.
Рак
Карта: Колесницата
Гергьовден носи за вас динамика. Може да решите да пътувате или да реализирате отдавна планирана идея. Вие сте в позиция на победител, стига да владеете емоциите си.
Съвет: Насочете енергията си в една посока, не се разпилявайте.
Лъв
Карта: Силата
Свети Георги е символ на храбростта, а вашата карта днес е точно "Силата". Ще покажете невероятна устойчивост и магнетизъм. Всички ще бъдат привлечени от вашата увереност.
Съвет: Побеждавайте с нежност и воля, а не с агресия.
Дева
Карта: Отшелникът
Въпреки празника, може да изпитате нужда да се отдръпнете за малко и да помислите. Денят е подходящ за равносметка. Търсете отговорите вътре в себе си.
Съвет: Намерете време за тишина сред природата.
Везни
Карта: Справедливостта
За вас 6 май ще бъде ден на баланса. Ако е имало несправедливост в живота ви напоследък, днес нещата ще започнат да се подреждат. Подходящ момент за подписване на документи.
Съвет: Бъдете честни със себе си и околните.
Скорпион
Карта: Смъртта
Не се плашете от името на картата – тя символизира края на един цикъл и началото на нов. Гергьовден е вашият личен момент за "прераждане". Оставете старото зад гърба си.
Съвет: Приемете промяната с отворени обятия.
Стрелец
Карта: Умереността
Денят изисква от вас търпение и хармония. Избягвайте крайностите в храненето и пиенето на празника. Вашата мисия днес е да бъдете балансьорът в компанията.
Съвет: Търсете средния път във всичко.
Козирог
Карта: Дяволът
Внимавайте с изкушенията! Може да се почувствате твърде привързани към материалното или да се поддадете на вреден навик. Използвайте енергията на Свети Георги, за да преборите своите вътрешни "змейове".
Съвет: Осъзнайте какво ви ограничава и се освободете.
Водолей
Карта: Звездата
Това е една от най-хубавите карти. Носи надежда, вдъхновение и изцеление. Мечтите ви днес имат силата да започнат да се сбъдват. Бъдете оптимисти.
Съвет: Вярвайте в бъдещето и споделяйте светлината си.
Риби
Карта: Луната
Вашата интуиция е изострена до краен предел. Възможно е да изплуват скрити емоции или тайни. Денят е магичен за вас, но внимавайте да не се изгубите в илюзии.
Съвет: Доверете се на вътрешния си глас, той няма да ви излъже.