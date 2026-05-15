Денисиньо е новият шампион на Hell’s Kitchen, грабна 50 000 евро

Той грабна победата след оспорван сблъсък срещу Спирова

15.05.2026 | 00:02 ч. Обновена: 15.05.2026 | 00:02 ч. 0
Снимка: Нова тв

Денис Морейра - Денисиньo е победителят в осмия сезон на Hell’s Kitchen. Бразилецът впечатли своя ментор шеф Виктор Ангелов и гостите с разнообразно многокомпонентно меню, комбиниращо неговите латиноамерикански корени и всичко научено в Кухнята на Ада. 

Впечатляващата победа срещу достойната Спирова му донесе награда от 50 000 евро и титлата "Най-добър готвач на България".

Вечерта за финалистите започна със заплетено предизвикателство за предимство. Дуелът позволи на двамата съперници да представят авторско ястие, което най-добре описва пътя им до решаващия етап на надпреварата. По-креативните решения на Денисиньо му донесоха успеха и правото на първи избор при разпределянето на отборите за финалната вечеря.

В своя екип бразилецът приветства най-близкия си приятел Събков и неговата половинка Трифонова, харизматичния Лападатов, кулинарната енциклопедия Ремзи и опитния Стефан. 

На страната на огнената Спирова застанаха младата инфлуенсърка Симона, специалистът по месни продукти Милорад, италианският възпитаник Галин, сладкарят Цветомир и темпераментната Маргарита.

Денисиньо Hell's Kitchen шеф Виктор Ангелов
