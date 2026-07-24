Секретни документи разкриват нови подробности за руските ракети "убийци на спътници"

На 15 ноември 2021 г., само месеци преди Русия да започне пълномащабното си нахлуване в Украйна, на астронавтите и космонавтите на борда на Международната космическа станция (МКС) беше наредено незабавно да се отправят към аварийните си космически кораби, в случай че станцията бъде ударена и налягането ѝ се разхерметизира. Защо? Русия току-що беше унищожила спътник в орбита близо до МКС, създавайки над 1500 орбитални отломки, които представляваха риск от сблъсък за екипажа.

Това беше първият успешен тест на руската противосателитна ракетна система (ПСРК) "Нудол". Въпреки че руските сили бяха извършили поне девет предишни изстрелвания на ракетата, това беше първият път, когато тя успешно унищожи цел в космоса, пишат от StateWatch и UNITED24 Media.

Тази цел беше "Космос-1408" - несъществуващ съветски спътник за електронно разузнаване от серията "Целина-Д", изстрелян през 1982 г. Прихващането разпръсна отломки по ниската околоземна орбита, където те останаха опасност за МКС и безброй други космически кораби в продължение на години.

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Какво представлява руската противосателитна ракетна система "Нудол"?

"Нудол" е противоракетна и противокосмическа отбранителна система, разработвана от руския отбранителен конгломерат Алмаз-Антей. Тя е оборудвана с високоскоростни ракети на твърдо гориво, способни да унищожават цели или чрез директно кинетично въздействие, или потенциално с конвенционална бойна глава.

Руските медии описват "Нудол" като една от най-строго пазените военни тайни на страната, наричайки я "убиец на спътници", като същевременно заплашват да я използват срещу нискоорбиталните спътници Starlink на SpaceX. Малко е публично известно за това как се произвежда системата Нудол, кой я доставя или как се е развила разработката след първия ѝ успешен тест. Киберсилите на въоръжените сили на Украйна обаче предоставиха на UNITED24 Media колекция от вътрешни документи, които хвърлят нова светлина върху неразкрити досега аспекти на програмата.

Част ли е руският "Нудол" от системата за противоракетна отбрана А-235?

Историята на "Нудол" датира от съветската епоха, когато Министерският съвет на СССР одобри планове за модернизация на противоракетната и противокосмическа отбранителна система А-135 "Аму". Проектирана да защитава Москва от ядрен удар, А-135 се състоеше от радарна станция "Дон-2Н", командно-контролен център 5К80 и два типа ракети-прехващачи с различен обхват на поражение.

Програмата за модернизация, с кодово име "Самолет-М", получи военното обозначение А-235. Въпреки завършването на предварителните проекти, разработката беше ефективно спряна след разпадането на Съветския съюз.

Работата по системата е възобновена в началото на 2000-те години под ръководството на Алмаз-Антей. По същото време руските медии все по-често започват да свързват обозначението А-235 с новия противосателитен проект, известен като "Нудол". Годишни отчети и корпоративни календари, публикувани от отбранителния конгломерат, съдържат илюстрации на мистериозна ракетна система от следващо поколение, представена като част от бъдещата архитектура на А-235. Подобни изображения се появяват и по руската държавна телевизия и дори в рускоезичната версия на Уикипедия.

Това тълкуване обаче не съответства на известните технически характеристики на двете системи. Системата за противоракетна отбрана А-135 "Амур" е фиксирана инсталация, изградена около два слоя ракети-прехващачи, базирани в силозни зони: екзоатмосферната 51Т6 и по-късообхватната 53Т6. Съответно, модернизираната А-235 също е замислена като фиксирана система с три слоя ракети, покриващи цели с малък, среден и голям обсег.

За разлика от това, повечето налични източници описват "Нудол" като мобилна система, монтирана на колесно шаси и оборудвана с една универсална ракета. В резултат на това някои руски военни анализатори я смятат за по-сравнима със системи за противовъздушна отбрана като С-500 "Прометей", отколкото с директен наследник на А-135. Западни изследователи, специализирани в руската космическа програма, също отбелязват, че продуктовите обозначения, свързани с програмата "Нудол", съответстват по-скоро на противосателитна система, отколкото на стратегически комплекс за противоракетна отбрана. Следователно, дали "Нудол" трябва да се разглежда като истински компонент на системата А-235, остава открит въпрос.

Секретни документи разкриват нови подробности за Русия

Основните елементи на системата „Нудол“ включват огневия комплекс 14Ц033, ракетата 14А042, монтирана на нейната пускова установка, и транспортно средство, базирано на тежко колесно шаси МЗКТ, произведено в Беларус.

Ракетата 14А042 е разработена по програмата за научноизследователска и развойна дейност "Нудол" съгласно руския правителствен договор № 15718710881010128000191, подписан между Министерството на отбраната на Русия и "Алмаз-Антей" през 2009 и 2015 г. Според документите, до 2023 г. са произведени 15 прототипа на ракети, а доставките на допълнителни 12 ракети са планирани да бъдат завършени до ноември 2026 г.

На 21 септември 2023 г. нов правителствен договор (№ 2325187909111412246200410) определя конструкторското бюро "Новатор" за водещ разработчик и производител на ракетата 14А042 за периода 2023–2026 г. "Новатор" е един от водещите разработчици на ракети в Русия и дъщерно дружество на "Алмаз-Антей". Компанията е специализирана в крилати ракети, системи за противовъздушна отбрана и ракети-прехващачи за руската оръжейна промишленост, включително участие в производството на крилати ракети "Искандер-К".

Вътрешни документи на "Новатор" разкриват важно ново откритие. Наред с ракетата 14А042, разработена за системата 14Ц033 "Нудол", бюрото едновременно разработва друга ракета с обозначение 102А6, предназначена за отделна система, обозначена като 103Т6.

Разработката на 102A6 се извършва по договор № 2124187310461452208003311, подписан на 1 декември 2021 г., под кодовото наименование 103T6-Novator. Документацията показва, че двете системи са тясно свързани и споделят множество идентични компоненти, което позволява части от едни и същи производствени партиди да бъдат инсталирани както в ракетите 14A042, така и в 102A6.

Например, техническите спецификации за проекта 103T6 изрично изискват от разработчиците да максимизират използването на технологии, документация, хардуер и тестово оборудване, вече създадени по програмата "Нудоб". Този подход е имал за цел да намали броя на прототипите, необходими за тестване, като същевременно съкрати сроковете за разработка и намали производствените разходи.

Същите руски отбранителни компании участват в производството на компоненти и за двете ракети. Споделените доставчици включват АД ПО "Север", ПАО "НПО "Искра", АД НИИПМ, Федералното държавно предприятие "Пермски барутен завод", АД "Казанско конструкторско бюро "Союз", АД "АЕЦ "Краснознаменец", АД "Авангард", АД "Конструкторско бюро за сигнали на името на А.И. Глухарев" и АД "Три-Д". Веригата за доставки включва също АД "Конструкторско бюро за прецизно машиностроене" на името на А.Е. Нуделман и АД „Научноизследователски институт по приборостроене "Тихомиров".

Документацията описва ракетата 102А6 като имаща "висока степен на сходство" с ракетата 14А042 "Нудол". И двете системи включват идентични корпуси от фибростъкло, ракетни двигатели, газогенератори, тръбопроводи, кормилни задвижвания, сензори и многослойни тъкани композитни компоненти. Те използват и набор от кодирани взривни елементи, включително заряди за гориво и пиротехнически таблетки (9Х564М и 14Х716), заряди за твърдо гориво, пиротехнически блокове и инициатори (9Х836М, 14Х608, 14Х610, 14Х611, 14Х612, 14Х613 и 14Х712), заедно със съответните им гилзи (14Д807 и 14Д808).

Защо "Новатор" едновременно разработва две почти идентични ракети, остава неясно.

Като се има предвид по-широката несигурност около концепцията за разполагане на системата "Нудол", едно възможно обяснение е, че ракетите са предназначени за две различни конфигурации за изстрелване: една фиксирана и една мобилна.

Ракетата 102А6, като част от 103Т6 системата потенциално би могла да се превърне в един от прехващащите слоеве на фиксираната система за противоракетна отбрана А-235. Това тълкуване се подкрепя от обозначението "Т6", което се появява и в ракетите-прехващачи 51Т6 и 53Т6, използвани от системата А-135 от съветската епоха, защитаваща Москва.

Междувременно ракетата 14А042, разположена като част от комплекса 14Ц033, в крайна сметка би могла да влезе в експлоатация като независимо мобилно противосателитно оръжие - роля, която много руски военни анализатори вече предсказват за "Нудол". При този сценарий "Нудол" формално няма да принадлежи към системата за противоракетна отбрана А-235, въпреки че ракетите, използвани в мобилните и фиксираните комплекси, биха могли да бъдат почти идентични на практика.

Допълнителни доказателства се появяват в документи от руския Пермски барутен завод, основен производител на взривни вещества, използвани в боеприпаси, ракетни системи и артилерийски оръжия. Не е изненадващо, че съоръжението произвежда и ключови компоненти за ракетите "Новатор".

Един документ, подписан между барутния завод и "Новатор" през 2025 г., потвърждава сътрудничеството по договор № 2124187310461452208003311 – същото споразумение, уреждащо разработването на системата 103Т6. Вътрешен меморандум, адресиран до директора на завода, съдържа това, което изглежда е първото споменаване на бъдещото име на проекта: "Святогор".

Работата по проектите "Святогор" и "Нудол" се извършва паралелно в Пермския барутен завод. Инвестиционните предложения, производствените отчети и кореспонденцията с "Алмаз-Антей" последователно споменават двете програми заедно. В тези документи "Нудол" е класифициран като мобилна противосателитна ударна система, докато "Святогор" е описан или като многофункционална ракетна система, или като система за противовъздушна отбрана.

Друга забележителна констатация е, че държавните поръчки на Пермския барутен завод за 2025 г. включват два договора с "Новатор" под кодовото име Самолет-М - оригиналното съветско наименование за модернизацията на А-135. Това предполага, че проектът "Самолет-М" все още съществува и не е заменен от програмата "Нудол", противно на твърденията, направени по-рано в някои руски източници.

В руската ракетна програма "Нудол" все още се използват чуждестранни компоненти

В допълнение към идентифицирането на руски производители, участващи в програмата, документите разкриват, че както ракетите 103Т6, така и 14А042 продължават да разчитат на суровини, произведени в чужбина. Те включват целулозен ацетат, произведен от швейцарската компания Cerdia (бивша френска Rhodia Acetow), и Centralite II, химическо съединение, произведено в Китай.

Към 2025 г. Пермският барутен завод е получил 30 метрични тона целулозен ацетат, докато търсенето на Centralite II е общо 180 метрични тона.

Поради химичните си свойства и двете вещества се използват в производството на твърдо ракетно гориво. Централит II действа като стабилизатор, докато целулозният ацетат служи като свързващо вещество за други компоненти на горивото. Същите химикали се използват и в производството на крилати ракети "Калибър", които Русия рутинно използва при атаки срещу украински градове.

Документите показват, че на "Новатор" и други участващи предприятия е наредено да заменят вносните материали с руски алтернативи до края на 2026 г.

Друг компонент на ракетата "Нудол", обозначен като 83R-PZ-3, изисква глиптална смола FL-39, която във вътрешните документи е идентифицирана като в "критичен недостиг".

Според записите, прогнозираното потребление на смолата се очаква да се увеличи седем пъти за две години, достигайки 840 килограма през 2026 г. Основният доставчик е посочен като Raduga Synthese LLC, базирана в руския град Електроугли, Московска област.

Като цяло документите показват, че Русия продължава да инвестира сериозно в разработването и производството на военни технологии, предназначени за по-нататъшна милитаризация на космическото пространство. Противосателитната система "Нудол" представлява заплаха не само за военните спътници, но и за гражданските космически кораби, експлоатирани от държави по света, включително международните партньори на Украйна.

В същото време руските производители на отбранителна техника продължават да получават суровини от чуждестранен произход, докато компании като "Три-Д АД" и "Радуга Синтез" ООД, и двете от които доставят критични компоненти за производството на ракети, все още не са обект на международни санкции.